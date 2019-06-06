《經濟通通訊社６日專訊》中國電信表示，獲得５Ｇ牌照後，網絡覆蓋將根據市場需求，在
１７個５Ｇ創新示範城市的基礎之上，迅速擴大至４０多個城市和區域。將進一步加大投入，加
快推進５Ｇ終端產業鏈的全面成熟和各種形態５Ｇ終端的上市，滿足各行業用戶需求。（ｗｌ）
06/06/2019 14:20
【５Ｇ發牌】中國電信：５Ｇ覆蓋迅速擴至４０城市
《經濟通通訊社６日專訊》中國電信表示，獲得５Ｇ牌照後，網絡覆蓋將根據市場需求，在
１７個５Ｇ創新示範城市的基礎之上，迅速擴大至４０多個城市和區域。將進一步加大投入，加
快推進５Ｇ終端產業鏈的全面成熟和各種形態５Ｇ終端的上市，滿足各行業用戶需求。（ｗｌ）
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