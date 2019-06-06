【５Ｇ發牌】外交部：歡迎外企參與華５Ｇ市場證明將繼續擴大開放

《經濟通通訊社６日專訊》中國外交部發言人耿爽於今日召開的例行記者會上，被問及工信

部正式發放５Ｇ商用牌照，此舉是否與中美經貿摩擦有關。耿爽表示，據其所知工信部負責人明

確表示５Ｇ牌照發放後中方將一如既往歡迎外資企業來積極參與中國５Ｇ市場，來共謀中國５Ｇ

發展，來分享中國５Ｇ發展的成果，這也是中方在以實際行動向外界證明中方將繼續擴大開放，

為當前受到單邊主義和保護主義衝擊的多邊貿易體制，維護國際自由貿易，做出我們自己的努力

和貢獻。（ｗｌ）

