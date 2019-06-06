【貿易開戰】國務院：美國技術性維持部分關稅，不改其加關稅本質

《經濟通通訊社６日專訊》國務院關稅稅則委員會辦公室負責人表示，注意到美國貿易代表

辦公室宣布，對在２０１９年５月１０日之前從中國離岸、並在２０１９年６月１５日之前進入

美國的相關商品，適用的加徵關稅將繼續維持１０％。就此，國務院關稅稅則委員認為，美方上

述技術性措施不改變其從２０１９年５月１０日起提高加徵關稅的本質。（ｗｌ）

