《經濟通通訊社６日專訊》國務院關稅稅則委員會辦公室負責人表示，注意到美國貿易代表
辦公室宣布，對在２０１９年５月１０日之前從中國離岸、並在２０１９年６月１５日之前進入
美國的相關商品，適用的加徵關稅將繼續維持１０％。就此，國務院關稅稅則委員認為，美方上
述技術性措施不改變其從２０１９年５月１０日起提高加徵關稅的本質。（ｗｌ）
06/06/2019 17:14
【貿易開戰】國務院：美國技術性維持部分關稅，不改其加關稅本質
《經濟通通訊社６日專訊》國務院關稅稅則委員會辦公室負責人表示，注意到美國貿易代表
辦公室宣布，對在２０１９年５月１０日之前從中國離岸、並在２０１９年６月１５日之前進入
美國的相關商品，適用的加徵關稅將繼續維持１０％。就此，國務院關稅稅則委員認為，美方上
述技術性措施不改變其從２０１９年５月１０日起提高加徵關稅的本質。（ｗｌ）
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