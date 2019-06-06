【ＦＯＣＵＳ】５Ｇ發牌惟概念股見光死，小心侵侵再出「茅招」

【ＦＯＣＵＳ】一傳再傳的「５Ｇ發牌」終於板上釘釘。工信部周四（６日）向中國電信、

中國移動、中國聯通、中國廣電４間公司發放５Ｇ商用牌照，勢增運營商資本支出和網絡部署動

力。業界預計，內地５Ｇ商業服務最快將於國慶前面市。

北京選擇在華為遭美國封殺狙擊之時發牌，大有彰顯發展５Ｇ決心未受阻嚇之意，惟一眾

５Ｇ概念股早市紛現「見光死」。另一邊廂，訪英的侵侵繼續就華為向唐寧街施壓；而趁著大大

訪俄，華為就與當地最大電訊商簽訂５Ｇ協議。中美各自於國內摩拳擦掌，於海外又全力拉攏盟

友站隊，競逐之餘小心華府隨時再出「茅招」。



＊投資熱潮需明年，貴價終端添三思＊



「６月６」發牌敲定，５Ｇ巨擘華為即發表公告稱，將憑借端到端全面領先的５Ｇ能力，全

力支持中國運營商建好中國５Ｇ，「相信不久的將來，中國５Ｇ將引領全球。」而從運營商中移

動到終端製造商ＶＩＶＯ，亦都紛紛預告５Ｇ商用在即。

發牌固然是一大政策利好，但內地實現５Ｇ大規模商用進程恐並不會太快。以網絡運營商為

例，中電信今年５Ｇ投入預算為９０億元、中聯通約６０億 ８０億元、中移動據測算最多不逾

１７２億元，意味５Ｇ投資爆發或需待２０２０年。中興通訊（深：００００６３）、烽火通信

（滬：６００４９８）、廣電網絡（深：６００８３１）、鐵塔（００７８８）等一眾熱炒股早

市紛現「見光死」。

終端方面亦未算樂觀，以美國電訊商Ｖｅｒｉｚｏｎ、Ｓｐｒｉｎｔ為例，其分別於４月、

５月在芝加哥、亞特蘭大等總計６個城市推出５Ｇ商用服務，能夠使用５Ｇ網絡的Ｇａｌａｘｙ

Ｓ１０５Ｇ、ＬＧ Ｖ５０ ＴｈｉｎＱ５Ｇ售價高達１２９９美元、１１５２美元，月費８０

－９５美元。儘管在接近節點時，實際下載速度可高達每秒逾千兆，但高昂的價格、混亂的網絡

切換，５Ｇ是否對人人都充滿吸引並不絕對。



＊爭盟友站隊，出口禁令隨時再擴大＊



儘管前途充滿挑戰，但未來趨勢難擋，中美續在全球拉攏盟友站隊。一直希望令華為絕跡於

歐洲５Ｇ網絡的侵侵，在訪英期間最新稱，「絕對」預計將就華為與英國達成一致。有份角逐

保守黨黨魁的內政大臣賈維德及外交大臣亨特已暗示，將阻止華為進入。

不過，遭美日澳封殺及在歐洲前途未卜的華為就在俄羅斯及東南亞捷報頻傳。就在周三，華

為與俄羅斯大型電信商ＭＴＳ達成協議，將在今明年進行５Ｇ技術測試。馬來西亞首相馬哈蒂爾

上周則明言，將盡量使用華為的技術；菲律賓、泰國、柬埔寨等對華為也持開放態度。

眼見此，大行花旗就警告，５Ｇ發牌可能招致美國更多針對中國５Ｇ供應商的禁令，導致中

國乃至全球的５Ｇ建設推遲；富瑞則稱，華為禁令或限制其向運營商供應設備，如中國大規模依

賴中興、大唐等的設備的話，不排除美國擴大禁令範圍。

最新消息指，美國出口禁令已令華為下調下半年智慧手機總出貨量預測約２０％至３０％。

侵侵「茅招」當道，熱炒５Ｇ還需保持多幾分清醒。（經濟通通訊社 俞瑾）

