《陸言堂－陳永陸》觀望中美元首會面前部署，本間高爾夫值得留意

《陸言堂》假期前，港股的表現欠缺方向，雖然美股連續兩日急升，但似乎對港股的刺激不

大。事實上，雖然現在美股市場的投資者，正在憧憬聯儲局將會在短期內減息，而且年內次數多

達兩次，理應為市場帶來刺激，可是同一時間美元的回調幅度不大，所以暫時的刺激只限於美股

，區內股市如港股受惠不多，亦屬正常。



而且，雖然５Ｇ的因素，令一眾電訊股及５Ｇ概念股受惠上升，可是投資者仍然擔心貿易戰

下，中資科技股的前景，因而令一眾科技股受壓，而且不只是港股內的中資科技股，而是美國市

場的中資科技股表現亦不太理想，過去一個月的跌幅，較納指大，在這個氣氛下，騰訊

（００７００）的股價難免亦會受影響，在龍頭股亦反彈乏力下，恆指怎能有大幅上升的機會。



事實上，不只是中港股市在觀望，各國其實亦在看中美兩國元首會面前有何動作，好像中國

便拉攏俄羅斯，而美國則在歐洲作游說，當然美國總統特朗普及國家主席習近平的目的是希望在

月底會面前，可以得到多一點國家的支持，有利談判。不過，既然美國多一個動力，利用聯儲局

可能減息穩定市場，那麼中國是否會在短期內推出更多刺激措施？這一個可能其實可以憧憬。



＊本間高爾夫內地業務發展理想＊



個別股份可以留意本間高爾夫（０６８５８），集團上周公布，截至今年３月底止年度，純

利４２﹒０９億（日圓．下同），按年增加６﹒９９％，每股盈利６﹒９１元，末期息１﹒７元

。表現相當不錯，雖然毛利率有所下跌，不過現時毛利率仍處於５７﹒８％水平，其實仍然屬健

康甚至偏高水平，加上毛利率下跌不是業務出現壓力，而是集團主要的業務包括高爾夫球桿、高

爾夫球及服飾的整體利潤開始變得平衡，所以毛利率出現調整亦屬正常。事實上，本間高爾夫現

時非球桿業務的收入佔比為２０％，集團預期在未來３至５年佔比會提升至４０％，這亦將會成

為集團的盈利增長動力所在，所以毛利率下跌亦屬正常。



另一個要留意的因素，就是中美貿易戰對本間高爾夫的影響有限，甚至有利，除了產品暫時

不牽涉在貿易戰的清單上之外，本間高爾夫的生產基地主要在日本，亦是一大原因，而且中國下

調了非美國地區的關稅，對集團的發展反而有幫助，因為集團預期在未來一年中國市場業務會進

入正增長，預期今年在中國會開設３５家第三方銷售點，而自營店則會增至４０家，現時中國的

政策方向都對集團有利，值得留意。《獨立股評人 陳永陸》

