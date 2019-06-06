《豪匯有期－陳健豪》美匯指數終向下調整

《豪匯有期》當市場過去對美匯指數一片看好的情況下，上周四（３０日）一度高見

９８﹒２後已連跌３日，執筆時又回落至險守９７水平，似已再次證明美匯指數即使在萬千寵愛

的背景下都難以再創新高，後市跌穿９７機會高唱入雲，預期將測試９６甚至９５﹒７機會亦高

。當然，歐洲經濟數據不濟、政局還是不穩；英國脫歐講足三年仍未有解決方案，澳洲央行則一

如預期宣布減息０﹒２５％至１﹒２５％的歷史低位，不過預期未來兩年經濟增長及通脹都會有

不俗表現，反映央行不至於對未來轉為悲觀。當然，上述三隻貨幣都未有大升條件，但技術反彈

的機會已大大提高。



美匯指數轉為向下，預期９５﹒７－９８﹒３的交易區間仍會持續，關鍵在於市場開始有興

趣炒作美元轉弱。美國聯儲局主席鮑威爾於芝加哥出席有關貨幣政策策略會議時表示，貿易戰帶

來的不明朗因素太多，聯儲局正在關注美國經濟的影響，不過暫時經濟增長仍然強勁，就業市場

亦相當不俗同時通脹又接近２％。坦白說聯儲局短線未有誘因需要即時減息，不過既然鮑威爾提

及貿易戰可能產生的影響，市場就自然會聯想至環球經濟有機會出現衰退的風險，市場憧憬美國

將於年內減息的預期進一步升溫，道指就即時急升超過５００點，期貨利率市場上反映出７月份

減息的機會超過五成。執筆時美國ＡＤＰ ５月份私人就業２７０００份遠差於市場預期，配合

在早前公布的美國４月工廠訂單按月下跌０﹒８％，反映製造業活動持續疲弱，或進一步削弱經

濟表現，都成為市場有興趣重新推低美元的藉口。



市場上避險情緒未有降溫跡象，只是大家都懂得選擇，將避險資金泊進美國債券、黃金、瑞

士法郎甚至日圓等傳統避險工具身上，唯獨是美元未有受惠。其中金價在上周末段仍在１２７０

水平，短短一周，執筆時已飆升至１３３８水平，最高一度逼近２月２０日高位１３４６，一旦

短線未有深度調整，以其上升動力看，似乎將再次測試去年高位１３６５－１３７０機會極高。

目前支持分別位於１３２０、１３１０及１３０１水平，若有機會調整似乎可以重新吸納，進一

步支持位在１２８６，不過調整至此位機會不高。阻力則仍然在１３４６水平及１３６５，在目

前外圍風雨飄搖下，金價相信有調整但趁低吸納機會仍高。至於美匯指數，在揸強沽弱的原則下

，本周似乎向下炒嬴面較高。《艾德證券期貨總經理 陳健豪》

