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即市新聞

06/06/2019 09:11

《豪匯有期－陳健豪》美匯指數終向下調整

　　《豪匯有期》當市場過去對美匯指數一片看好的情況下，上周四（３０日）一度高見
９８﹒２後已連跌３日，執筆時又回落至險守９７水平，似已再次證明美匯指數即使在萬千寵愛
的背景下都難以再創新高，後市跌穿９７機會高唱入雲，預期將測試９６甚至９５﹒７機會亦高
。當然，歐洲經濟數據不濟、政局還是不穩；英國脫歐講足三年仍未有解決方案，澳洲央行則一
如預期宣布減息０﹒２５％至１﹒２５％的歷史低位，不過預期未來兩年經濟增長及通脹都會有
不俗表現，反映央行不至於對未來轉為悲觀。當然，上述三隻貨幣都未有大升條件，但技術反彈
的機會已大大提高。
　
　　美匯指數轉為向下，預期９５﹒７－９８﹒３的交易區間仍會持續，關鍵在於市場開始有興
趣炒作美元轉弱。美國聯儲局主席鮑威爾於芝加哥出席有關貨幣政策策略會議時表示，貿易戰帶
來的不明朗因素太多，聯儲局正在關注美國經濟的影響，不過暫時經濟增長仍然強勁，就業市場
亦相當不俗同時通脹又接近２％。坦白說聯儲局短線未有誘因需要即時減息，不過既然鮑威爾提
及貿易戰可能產生的影響，市場就自然會聯想至環球經濟有機會出現衰退的風險，市場憧憬美國
將於年內減息的預期進一步升溫，道指就即時急升超過５００點，期貨利率市場上反映出７月份
減息的機會超過五成。執筆時美國ＡＤＰ　５月份私人就業２７０００份遠差於市場預期，配合
在早前公布的美國４月工廠訂單按月下跌０﹒８％，反映製造業活動持續疲弱，或進一步削弱經
濟表現，都成為市場有興趣重新推低美元的藉口。
　
　　市場上避險情緒未有降溫跡象，只是大家都懂得選擇，將避險資金泊進美國債券、黃金、瑞
士法郎甚至日圓等傳統避險工具身上，唯獨是美元未有受惠。其中金價在上周末段仍在１２７０
水平，短短一周，執筆時已飆升至１３３８水平，最高一度逼近２月２０日高位１３４６，一旦
短線未有深度調整，以其上升動力看，似乎將再次測試去年高位１３６５－１３７０機會極高。
目前支持分別位於１３２０、１３１０及１３０１水平，若有機會調整似乎可以重新吸納，進一
步支持位在１２８６，不過調整至此位機會不高。阻力則仍然在１３４６水平及１３６５，在目
前外圍風雨飄搖下，金價相信有調整但趁低吸納機會仍高。至於美匯指數，在揸強沽弱的原則下
，本周似乎向下炒嬴面較高。《艾德證券期貨總經理　陳健豪》

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