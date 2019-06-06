《日入而息》內地發放５Ｇ牌，５Ｇ股借勢出貨，港股受制二萬七

《今天重點》﹡工信部向中電信、中移動、聯通、中國廣電發放５Ｇ牌；工信部苗圩指一如

既往歡迎外企積極參與中國５Ｇ市場；外交部歡迎外企參與華５Ｇ市場證明

將繼續擴大開放；中移動稱今年４０個城市５Ｇ覆蓋，將陸續向公眾放號；

中國電信稱５Ｇ覆蓋迅速擴至４０城市；中國廣電指利用５Ｇ契機建設高起

點高技術傳播網絡；中國鐵塔指面對５Ｇ商用做好三件事

﹡周大福（０１９２９）去年度純利升１１﹒８％，末期連特息派５０仙

﹡中原ＣＣＬ破頂後回軟０﹒２５％，料將於高位爭持



《即日市況》﹡港股受制二萬七，全日報２６９６５升６９點，成交逾６７１億元



《美元匯價》﹡關注美國５月就業報告，歐元短線向好；歐元最新報１﹒１２３６╱３８，

日圓最新報１０８﹒１９╱２１



《公司業績》﹡德益控股（０８５２２）全年度溢利急增近三倍至３８２７萬，不派息

﹡ＪＯＹＣＥ（００６４７）去年度虧損收窄至２２２９﹒２萬元，不派息

﹡瑞安房地產（００２７２）首５個月合約物業銷售按年跌逾３０％至３０億

元人幣

﹡中國銀河（０６８８１）５月按年多賺４５％至３﹒６７億元人幣

﹡中駿（０１９６６）５月合同銷售額按年升７０％至５４億人民幣

﹡陽光１００中國（０２６０８）５月合同銷售額按年跌近四成，首五個月則

升１２％

﹡銀城國際（０１９０２）５月總合約銷售額１７﹒３億人幣，按月跌

３﹒６％



《公司資訊》﹡皇朝傢俬（０１１９８）獲提全面要約收購，今早復牌

﹡中國聯通（００７６２）聯通集團已獲工信部發放５Ｇ通信業務經營許可

﹡中國電信（００７２８）獲工信部發放５Ｇ通信業務經營許可；５Ｇ覆蓋迅

速擴至４０城市

﹡中移動（００９４１）母公司獲工信部頒發５Ｇ通信業務經營許可

﹡小米（０１８１０）未來將繼續參與５Ｇ應用的發展與創新

﹡恆地（０００１２）、新世界財團啟德地次標價僅低５﹒７％

﹡熒德控股（０８５３５）料年度純利較去年同期顯著增長

﹡ＳＩＮＣＥＲＥＷＡＴＣＨ（００４４４）料年度虧損倍增

﹡俊盟（０８０６２）料全年應佔溢利按年減不少於２０％

﹡國能國際資產（００９１８）料全年將錄得虧損淨額約３０００萬元

﹡富強金融（００２９０）料去年度虧損擴大至逾一億元

﹡中信建投證券（０６０６６）５月份淨利潤３１４１萬元人民幣

﹡中海外（００６８８）５月合約物業銷售額升２５％至３３３億元；５月斥

２８億人幣收購香港啟德和瀋陽渾南區兩幅地塊

﹡百盛集團（０３３６８）以２５０萬人幣續租北京美術館部分區域，租期

２﹒５年

﹡周大福（０１９２９）去年度純利升１１﹒８％，末期連特息派５０仙

﹡周梅莊辭任皇中國際（０１６８３）行政總裁，沈潔獲委任為主席

﹡榮陽實業（０２０７８）擬收購廣東省土地生產高精密度鋁產品

﹡寶龍地產（０１２３８）上月合約銷售額按年升８４％

﹡國瑞置業（０２３２９）５月份簽約銷售額按年減少１０％至逾１３億人幣

﹡ＪＯＹＣＥ擬重組，新控股公司註冊地改為本港並取代上市地位



《國企紅籌》﹡昆侖能源（００１３５）若陝京線被剝離對盈利影響大，今年進口ＬＮＧ佔

比提升

﹡中海外宏洋（０００８１）５月合約銷售額跌兩成至逾５７億

﹡龍源電力（００９１６）５月發電量按年升１５﹒３％



《神州民企》﹡融創中國（０１９１８）５月合同銷售額按年增１６％至４４４億人幣



《中國要聞》﹡工信部修訂業務目錄，增第五代數字蜂窩移動通信業務；工信部苗圩稱一如

既往歡迎外企積極參與中國５Ｇ市場

﹡中證監表示加大對上市公司信披違法行為執法力度

﹡深交所發布深證中小創業質量、可轉債可交換債券指數

﹡外匯局表示取消保險公司資本金結匯審批，實行意願結匯

﹡發改委表示中美經貿摩擦給在華外資企業帶來負面影響；發改委推重點消費

品更新升級，禁止出台新的汽車限購；發改委表示大幅降低新能源汽車成本

，推進５Ｇ手機商用；外交部：歡迎外企參與華５Ｇ市場證明將繼續擴大開

放

﹡廣東發改委表示原則上支持汕頭申報建設自貿試驗區

﹡Ｋｉｎｄｌｅ等遭江蘇消保委約談，涉侵犯消費者權益

﹡國資委表示國企是獨立市場主體，支持各類企業公平競爭

﹡內地去年汽車召回２２１次，涉１２５０萬輛缺陷車

﹡內地特斯拉今日起可更新自動輔助導航駕駛功能

﹡標普料內地下半年乘用車銷量回升，行業重拾動力

﹡中國商務部發報告駁斥「美國吃虧」論

﹡百度搜索「找工作」創新高，內地就業市場壓力加大

﹡能源局指截至３月底全國光伏裝機按年增２８％

﹡中國首４月美國進口大豆降７成，阿根廷進口增２３倍；商務部指不可靠實

體清單不針對具體領域、企業或個人；國務院指美國技術性維持部分關稅，

不改其加關稅本質

﹡人幣兌一美元即期收跌７３點子，報６﹒９１６１

﹡商務部指中俄簽核能、５Ｇ等合作協議超２００億美元

﹡郵儲行指籌建理財子公司，理財產品餘額８４３３億

﹡康得新：未知百億存款下落，已就事件起訴北京銀行

﹡馬雲於阿里巴巴持股降至６﹒２％，天貓淘寶蔣凡首進入合夥人名單



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１０４０９﹒２點



《其他消息》﹡吳文遠擲三文治案，高院駁回律政司上訴至終院的申請

﹡終院指不應以欠缺共識為由拒絕小眾人士申索，有損基本人權

﹡前港督彭定康籲港府撤回修例，斥填補漏洞的說法虛假

﹡監警會不會派員現場監察警方在反修例遊行的執法情況

﹡深股通額度全日流走３億元，外資陸股通淨買入近１１億；滬股通額度全日

用１６億元，陸股通全周均錄淨流入

﹡巴克萊及花旗等涉操縱外匯市場合共被罰款９０００萬瑞郎

﹡金管局指５月外匯儲備資產按月增加１４億美元

﹡中原ＣＣＬ破頂後回軟０﹒２５％，料將於高位爭持

﹡５名民主派議員在立法會大會結束後留守會議廳

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