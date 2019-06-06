  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》從基調看人民幣匯價及美債持倉

　　《神州縱橫》近期中美貿戰升溫，人民幣隨之貶值兌美元直逼７算，引起了中方是否以貨幣
戰對抗美國的議論。與此同時內地評論亦提出了減持美債的建議，金融戰也可能爆發。情況如何
值得探討，若貨幣及金融戰出現對全球金融衝擊尤大。
　
＊勿阻人民幣依市場預期貶值＊
　
　　暫時人民幣貶值相信只是市場對中美關係惡化的反應，而未是當局的有意行為，對匯價走勢
應先放開貨幣戰的因素來考慮，從經濟基本面看貶值有其道理。一是中國經濟持續積弱，內需不
足日益凸顯，宏調刺激未見顯效，絕非當局所說的穩中有進格局，似乎跌勢未止。二是國際環境
日差，特別是中美貿戰升溫令前景更不明朗。在這大形勢下人民幣貶值預期上升殊非意外，直迫
７算也只是回到年前的低位，但市場上已開始流傳保７之說。這乃無理據觀點，７算並非甚麼神
奇數字，只是市場作為「心理關口」的炒作借口，按市場經濟規律穿７平常不過。從長期走勢看
穿７更非問題。在２００５至２０１５的１０年間，中國在美國壓力下讓人民幣持續升值，累計
約三成，此後曾回跌至近７並引起保７議論。當時官方強力保７引起反彈，實際上是過早干預市
場。這次望勿重犯錯誤，更勿亂宣傳人民幣無大貶或持續貶值壓力。從基本因素看，當年升值適
逢內地工資地價等生產成本大升之時，故實際匯價（Ｅｔｔｅｉｎｅ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　
Ｒａｔｅ）變動遠超三成，只因經濟底氣正旺抵銷了影響，但後遺症仍在，若貿戰全面爆發將舊
患復發。因此讓人民幣貶至７上（如到７﹒５）乃預防之策，絕不應怕貶值和阻貶值。
　
＊應逐步減持美債＊
　
　　對於應否減持美債也同樣應先從經濟基本因素探討，檢視美債是否好的投資對象。對中國這
是個重要議題，因中國持有過萬億美元的巨額美國國債，乃最大海外買家，同時也持有不少近乎
國債的機構債券，因此對相關的風險必須十分注意。不幸者是美債已日益成為高風險投資，原因
有：（一）美國財政難以平衡，財赤持續且債負已上升至高於ＧＤＰ水平，升勢料將持續甚或加
速。格林斯潘及美國投資家如新債王等已多次對此表示憂慮。（二）過去是人人買美債，但今天
買者漸少。敵對國如俄羅斯、伊朗等已大幅減持，日本因人口老化同樣減持，國際石油市場逐漸
減少以美元交易，油國及歐洲的去美元化將令美元資產需求下降。更根本者是人民幣國際化也令
中國及其他貿易夥伴對美債的需求減低。因此逐步減持美債乃中國應有的投資策略。
　　顯然，在當前形勢下讓人民幣貶值及及減持美債乃必然經濟選項，已毋須考慮應否以此作為
對美鬥爭武器。《資深評論員　凌昆》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS06/06/2019
【FOCUS】5G發牌惟概念股見光死 小心侵侵再出「茅招」
生財有道06/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔1.9元以下部署
中國故事06/06/2019
【5G發牌】工信部向中電信、中移動、聯通、中國廣電發放5G牌
國際動態06/06/2019
特訪英期間 接觸3英揆熱選
生財有道05/06/2019
【減息憧憬】美國減息次數未必如預期般多 交銀料最快9月減息
樓市「胡」言05/06/2019
新居屋2019全分析！申請攻略大拆解！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金