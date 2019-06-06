《神州縱橫－凌昆》從基調看人民幣匯價及美債持倉

《神州縱橫》近期中美貿戰升溫，人民幣隨之貶值兌美元直逼７算，引起了中方是否以貨幣

戰對抗美國的議論。與此同時內地評論亦提出了減持美債的建議，金融戰也可能爆發。情況如何

值得探討，若貨幣及金融戰出現對全球金融衝擊尤大。



＊勿阻人民幣依市場預期貶值＊



暫時人民幣貶值相信只是市場對中美關係惡化的反應，而未是當局的有意行為，對匯價走勢

應先放開貨幣戰的因素來考慮，從經濟基本面看貶值有其道理。一是中國經濟持續積弱，內需不

足日益凸顯，宏調刺激未見顯效，絕非當局所說的穩中有進格局，似乎跌勢未止。二是國際環境

日差，特別是中美貿戰升溫令前景更不明朗。在這大形勢下人民幣貶值預期上升殊非意外，直迫

７算也只是回到年前的低位，但市場上已開始流傳保７之說。這乃無理據觀點，７算並非甚麼神

奇數字，只是市場作為「心理關口」的炒作借口，按市場經濟規律穿７平常不過。從長期走勢看

穿７更非問題。在２００５至２０１５的１０年間，中國在美國壓力下讓人民幣持續升值，累計

約三成，此後曾回跌至近７並引起保７議論。當時官方強力保７引起反彈，實際上是過早干預市

場。這次望勿重犯錯誤，更勿亂宣傳人民幣無大貶或持續貶值壓力。從基本因素看，當年升值適

逢內地工資地價等生產成本大升之時，故實際匯價（Ｅｔｔｅｉｎｅ Ｅｘｃｈａｎｇｅ

Ｒａｔｅ）變動遠超三成，只因經濟底氣正旺抵銷了影響，但後遺症仍在，若貿戰全面爆發將舊

患復發。因此讓人民幣貶至７上（如到７﹒５）乃預防之策，絕不應怕貶值和阻貶值。



＊應逐步減持美債＊



對於應否減持美債也同樣應先從經濟基本因素探討，檢視美債是否好的投資對象。對中國這

是個重要議題，因中國持有過萬億美元的巨額美國國債，乃最大海外買家，同時也持有不少近乎

國債的機構債券，因此對相關的風險必須十分注意。不幸者是美債已日益成為高風險投資，原因

有：（一）美國財政難以平衡，財赤持續且債負已上升至高於ＧＤＰ水平，升勢料將持續甚或加

速。格林斯潘及美國投資家如新債王等已多次對此表示憂慮。（二）過去是人人買美債，但今天

買者漸少。敵對國如俄羅斯、伊朗等已大幅減持，日本因人口老化同樣減持，國際石油市場逐漸

減少以美元交易，油國及歐洲的去美元化將令美元資產需求下降。更根本者是人民幣國際化也令

中國及其他貿易夥伴對美債的需求減低。因此逐步減持美債乃中國應有的投資策略。

顯然，在當前形勢下讓人民幣貶值及及減持美債乃必然經濟選項，已毋須考慮應否以此作為

對美鬥爭武器。《資深評論員 凌昆》

