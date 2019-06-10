《日出而作》港府指逃犯條例如期二讀，努欽易綱貿易問題坦率討論



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５９８３．９４ 升 ２６３．２８點╱１．０２％

標普５００ ２８７３．３４ 升 ２９．８５點╱１．０５％

納斯達克 ７７４２．１０ 升 １２６．５５點╱１．６６％

倫敦富時１００ ７３３１．９４ 升 ７２．０９點╱０．９９％

法蘭克福ＤＡＸ １２０４５．３８ 升 ９２．２４點╱０．７７％

巴黎ＣＡＣ４０ ５３６４．０５ 升 ８５．６２點╱１．６２％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．４５，歐元兌美元１．１３１８



《最新資訊》﹡美國上月非農新增職位７﹒５萬個，遠不及預期

﹡憧憬儲局減息道指上日升２６３點，美債息下跌

﹡美國就業市場放緩，美元上周跌逾１％

﹡中國５月底外匯儲備回升至３﹒１０１萬億美元

﹡代理十大屋苑周末成交回升，但僅維持個位宗數

﹡ＹＧＭ貿易（００３７５）料年度稅後溢利大降

﹡五龍電動車（００７２９）料年度收益減六成至七成

﹡前進控股（０１４９９）料年度盈轉虧，證券投資收益減

﹡梁志天設計（０２２６２）料中期蝕最多１５００萬元

﹡反修例遊行民陣稱１０３萬人參與，警指最高峰２４萬

﹡立會法律顧問再函政府，要求作３點澄清

﹡英揆大熱約翰遜逼歐盟再談判，拒付分手費

﹡傳中國官員警告外企：若配合美方封殺將面對永久後果

﹡據報白宮署理預算辦公室主任要求推遲實施華為禁令

﹡中國將建立國家技術安全管理清單制度

﹡努欽與易綱就貿易問題進行坦誠及建設性對話

﹡美墨達成協議，惟墨西哥否認曾同意購大量美國農產品

﹡天貓６１８促銷，本港市場首兩日商品交易超去年「雙１１」

﹡中州證券（０１３７５）５月淨利潤按年升１﹒６％

﹡中海油（００８８３）購俄羅斯天然氣項目１０％股權

﹡中國北大荒（０００３９）配債最多２億元售換股，集資還債

﹡中國環保（００６４６）懷疑有欺詐行為，組特別委員會跟進

﹡中譽集團（００９８５）年度回撥收益減，匯兌錄損失

﹡正榮地產（０６１５８）５月銷售額按月升３﹒８％

﹡民眾金融（００２７９）折讓逾１５％配股，料籌４３００萬元

﹡永保林業（００７２３）全年純利增２０﹒６％，不派息

﹡申萬宏源（０６８０６）５月淨利潤按月跌５２％

﹡合生創展（００７５４）５月銷售逾２５﹒５億人幣按年升６９％

﹡亞洲煤業（００８３５）遭聯交所通知取消上市地位，考慮提覆核要求

﹡佳明（０１２７１）全年純利跌逾１３％，末期息５﹒８仙

﹡東勝旅遊（００２６５）先舊後新配股，集資２０２萬元

﹡美元１年定存，大新（０２３５６）２﹒９厘全城最高

﹡香港興業（００４８０）７﹒６億元購入九龍城合勤名廈

﹡泰山石化（０１１９２）主要股東要求罷免董事陳炳炎及滕越

﹡國泰航空（００２９３）：考慮個人資料私隱專員報告，研公開回應與否

﹡羚邦（０２２３０）：加大投資內容製作，並尋求與香港品牌合作

﹡智昇（０８３７０）折讓１９％配股，淨籌３０７６萬元

﹡華泰六八八六（０６８８６）５月淨利潤按年跌１３％

﹡華章科技（０１６７３）控股股東爭議解決，兩執董增持股份

﹡新威斯頓（０８２４２）收購內地物管公司忘錄失效

﹡領展（００８２３）進軍內地後邁向「紅底股」，王國龍：３大推動力

﹡廣發證券（０１７７６）５月淨利潤按年跌近６９％

﹡融信（０３３０１）增發２﹒３５億美元８﹒７５厘優先票據

﹡騰訊（００７００）再有兩遊戲獲批版號



《國企紅籌》﹡海通證券（０６８３７）５月淨利潤跌近６９％

﹡國泰君安（０２６１１）５月淨利潤４﹒３億人幣按年跌１６％

﹡國泰君安國際（０１７８８）斥近１４億人幣購國企附屬優先股

﹡遠洋集團（０３３７７）５月銷售按年升４０％

﹡廣汽（０２２３８）５月銷量跌逾３％，產量降１６％



《神州民企》﹡中國全通（００６３３）主要股東抵押股份，遭沽逾２０３０萬股

﹡比亞迪（０１２１１）５月銷量跌１０％，新能源車多賣

﹡四環（００４６０）新型口服降糖藥物臨床試驗文獻獲刊登

﹡禹洲地產（０１６２８）５月銷售額升逾２５％

﹡澳優（０１７１７）斥逾２億購換股債，或拓益生菌業務

﹡麥盛資本（０１１９４）證券和資產管理業務擴股，交易蝕逾２億元

﹡碧桂園（０２００７）５月銷售額逾５４３億人幣減４﹒８％



《中國要聞》﹡人行對中小銀行提供定向流動性支持

﹡銀保監中小銀行運行平穩，查辦恆豐銀行涉案人員

﹡銀保監表示同業業務恢復正常，大額債權收購等工作完成

