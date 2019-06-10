《經濟通通訊社１０日專訊》美元指數上周五（７日）跌至３月２６日以來新低，全周美元
下跌１﹒２％，因美國５月就業增長大幅放緩，薪酬漲幅低於預期，這將進一步支持對聯儲局今
年減息的預期。
美元兌日圓下跌０﹒２％，報１０８﹒１８日圓。歐元兌美元升０﹒５％，至１﹒１３３美
元。英鎊兌美元升至兩周新高，報１﹒２７３４美元，主要受惠於美元走弱。（ｍｎ）
10/06/2019 07:50
《匯市走勢》美國就業市場放緩，美元上周跌逾１％
《經濟通通訊社１０日專訊》美元指數上周五（７日）跌至３月２６日以來新低，全周美元
下跌１﹒２％，因美國５月就業增長大幅放緩，薪酬漲幅低於預期，這將進一步支持對聯儲局今
年減息的預期。
美元兌日圓下跌０﹒２％，報１０８﹒１８日圓。歐元兌美元升０﹒５％，至１﹒１３３美
元。英鎊兌美元升至兩周新高，報１﹒２７３４美元，主要受惠於美元走弱。（ｍｎ）
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