《牛熊志選－陳其志》部署超跌反彈，候低留意小米購１８８９４

《牛熊志選》恆指６月第一周持續弱勢震盪，上周三（５日）承接外圍升勢，一度站上

２７０００點，但欠缺足夠動能最終回落。較之５月，上周跌勢趨緩，稍有喘定，但尋底勢頭並

未徹底完結，短線仍需留意１０天線附近得失。外圍消息面呈現新局面，環球主要央行降息預期

升溫，可望進一步具體操作，有機會改善市場風險偏好，只是國際貿易緊張局勢未緩解，或限制

大市反彈空間。

恆指牛熊證資金流方面，截至上周三的過去５個交易日，恆指牛證合共約１﹒３１億元資金

淨流入部署，熊證則錄得約５４５０萬港元資金淨流出。街貨分布方面，至上周三，恆指牛證主

要在收回價２６０００點至２６６９９點之間，過夜街貨相當約４６３５張期指合約；恆指熊證

街貨主要在收回價２７１００點至２７７９９點之間，相當約５６９６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅下跌１﹒４個波幅點至１６﹒１％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌１個波幅

點至１７﹒６％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌０﹒３

個波幅點至１４﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至２２﹒９％；

騰訊（００７００）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至２７﹒３％；中移動（００９４１）的引

伸波幅上升０﹒４個波幅點至１８﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌０﹒４個波幅點

至２２﹒１％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至２６％；建行

（００９３９）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至１９﹒１％；工行（０１３９８）的引伸波幅

下跌１﹒２個波幅點至１８﹒５％；中石油（００８５７）的引伸波幅下跌０﹒２個波幅點至

２２﹒１％；中海油（００８８３）的引伸波幅持平於２９﹒８％；Ａ中（０２８２３）的引伸

波幅下跌０﹒９個波幅點至２４﹒３％。

輪證看多資金流方面，截至周三前一周，小米的相關認購證及牛證分別錄得約９９０萬元及

８５萬元資金淨流入部署好倉，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的小米

認購證為行使價約９﹒５元至１０﹒９元之間的中長期價外條款，實際槓桿約５倍至６倍；牛證

方面，資金留意收回價８﹒５元至８﹒８元之間的較貼價條款，收回距離約３％至５％，槓桿約

７倍至９倍。至於騰訊，相關認購證期內錄得約１４７０萬元資金淨流出套現，為最多資金淨流

出個股，資金留意行使價３６０元至３８０元之間的中期價外條款，實際槓桿約１１倍左右。

技術上，小米股價近期沿著１０天線顯著調整，上周跌穿９﹒５元附近支持後往下尋底，惟

１４天相對強弱指數顯示股份已呈超賣，短線或有機會展開技術反彈，反彈阻力位在９﹒５元附

近。如看好小米可留意認購證１８８９４，行使價９﹒５１元，實際槓桿約４﹒７倍；也可留意

牛證６８７７６，收回價８元，槓桿約４﹒８倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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