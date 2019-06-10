《運籌帷幄－梁業豪》平均接受價競投債券

《運籌帷幄》一般投資者如欲認購及競投按揭證券公司的債券，可直接利用白色申請表認購

；該等白色申請表可於香港結算有限公司、香港按揭證券有限公司或其網站

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｍｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ，及收款銀行索取。此外，投資者亦可經股票

經紀、在中央結算系統設有戶口的銀行託管商、中央結算系統（只限中央結算系統投資者戶口持

有人），或按揭公司指定的銀行認購。在競投時，一般投資者只需投入認購債券的金額，而投標

金額須為５萬元或其倍數。不過，他們毋須計算或開出投標價，因一般投資者將以專業市場中獲

接納投標的「平均接受價」獲配債券。

所謂「平均接受價」，即是在專業市場中供接納投標的加權平均指數。舉個例說，專業市場

投標結果的最高接受價為９９﹒９０，平均接受價為９９﹒８０，最低接受價為９９﹒７５，零

售市場內一般投資者獲配價將為９９﹒８０。若零售申請總額少於或相等於供公眾認購部分，一

般投資者將獲全數分配所申請的債券。若零售申請出現超額認購，中央結算系統會按比例調低法

分配債券，並於有需要時，以抽籤方式作最後決定。舉個例說，假設分配比率為５０％，投標金

額為５萬元者將獲分配金額５萬元，但需以抽籤作決定。投標金額為

１０萬元者將獲分配金額５萬元。投標金額為１５萬元者則將獲分配金額５萬元（由７﹒５萬元

調低），另５萬元以抽籤作決定。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

