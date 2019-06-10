《一周攻略－周進略》避險板塊小回吐，續留意資金流向

《一周攻略》上周本欄指出，觀市不單從股價或股指走勢，更要留意資產價格的波動性，而

由這一步引伸，再參考跨市場的變化，不難發現，目前資金由股市離開並轉投債市的趨勢，當中

過程，亦有其他避險資產受惠，例如金價即屬其一。



＊放眼組合調度，有別緊盯個股＊



其實，以上這個只是專業操盤者的必經思考，「卑之無甚高論」，但相比起散戶習慣只把眼

光放在僅有的數隻個股上，便可屬很大的分別。一個是從組合整體的配置調度而言，另一個是從

押重注於某一標的物之上，重點完全不同。前者較可以在中長期發揮優勢，後者則非要有信息上

的不對稱不可。

無論如何，正如之前一直跟進並指出，隨著國際市場上的不明朗因素增加，整體資產價格波

動性增加，也就是投資者面對的風險增加，以此觀之，此消彼長，自然是風險資產的押注比例降

，避險類別相對增加。以此觀之，自不難有一結論，就是既然股市不是水漲船高，反而是水位下

降，與其勉強發掘個股，倒不如順勢而為。



＊新聞消息隨機，升勢打折常態＊



繼續跟進目前形勢，誰也說不準，新聞消息的來臨，此之所以，這是隨機震盪，不可逆料，

只能見步行步，但可以觀察的事態發展，卻又往往有跡可尋，有趨勢可跟隨。如此一來，自然減

少了押注出錯的概率。

例如，一般人可能認為，由今年年初起，起碼首季的好景，如今把這段日子的升勢，打個一

半，便已足夠。查實這個想法，只是想當然，沒有邏輯的必然性，畢竟此一時彼一時，如果情勢

不妙，不要說這個區間可以跌穿，去年低位２４５４０又有何難？



＊利率與債市押注，美息年底前料減＊



是的，整體金融市場對於目前形勢，傾向小心，君不見利率期貨與債市的押注，在在說明了

大家擔心衰退的風險，以至於央行不得不順勢回應，美聯儲有可能在年底前加息一兩次云云。

當然，以美聯儲主席所公開發言的看，目前經濟增長仍不俗，勞動力市場不錯，通脹大致在

局方要求的２％附近（雖然持續低於此的情況，亦多次令局方大員發言關注），沒有急切性，只

是保持開放態度於減息一事而已，大家不宜一廂情願的對號入座，以為必然要在短期內減息，以

平息上述的金融市場押注。



＊美聯儲官員看重本身訓練架構＊



事實上，美國總統特朗普不見得可以壓迫到美聯儲，同樣地，市場的押注亦未必可以，蓋相

關官員看緊的不單是市場訊息，也包括其訓練所學的數據解讀，有其理論架構，不是單純的陰謀

論便成。

無論如何，經過一輪的避險後，短期而言，已有一定程度的資金由避險板塊獲利回吐，但為

時一周，不算太誇張，要觀察後續的資金流，是否繼續有增加逐利ＲＩＳＫ－ＯＮ的傾向。



＊少量資金短線操作，穿二萬七後逐步走低＊



然而，從具體部署上，投資者持有的公用、房託等，未必需要時時變動，反而只需要保留少

部分注碼，作為萬一大盤有一段短期急速反彈，可以作為短線操作所需，但注碼不可多，因為以

實體經濟的下行趨勢看，全球皆然，不宜單純以為央行可以完全扭轉乾坤！

恆指２７０００既下穿，沒有特別有力的支持，畢竟之前第一季是逐步走高，如今逐步走低

亦無可厚非也。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

