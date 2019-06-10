《選股情報》今日（１０日）可望升，原因兩個：
１﹒美就業市埸差，市埸預期減息；
２﹒美財長努姆欽話貿戰有得傾，又是舊調重彈，有幾大支持？５月２４日筆者在本欄有如
下評：
「侵侵又話有得傾，
仲可連埋華為傾，
市場若然有憧憬，
恆指今日可望升。
前提是今日（２４日）守２７２至２７０。」
結果大家知，冇傾過，２７２－２７０，失守，今成阻力。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
10/06/2019 09:12
《選股情報－石鏡泉》今日升啩
《選股情報》今日（１０日）可望升，原因兩個：
１﹒美就業市埸差，市埸預期減息；
２﹒美財長努姆欽話貿戰有得傾，又是舊調重彈，有幾大支持？５月２４日筆者在本欄有如
下評：
「侵侵又話有得傾，
仲可連埋華為傾，
市場若然有憧憬，
恆指今日可望升。
前提是今日（２４日）守２７２至２７０。」
結果大家知，冇傾過，２７２－２７０，失守，今成阻力。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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