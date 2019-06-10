《選股情報－石鏡泉》今日升啩

《選股情報》今日（１０日）可望升，原因兩個：

１﹒美就業市埸差，市埸預期減息；

２﹒美財長努姆欽話貿戰有得傾，又是舊調重彈，有幾大支持？５月２４日筆者在本欄有如

下評：

「侵侵又話有得傾，

仲可連埋華為傾，

市場若然有憧憬，

恆指今日可望升。

前提是今日（２４日）守２７２至２７０。」



結果大家知，冇傾過，２７２－２７０，失守，今成阻力。



《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

