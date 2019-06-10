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10/06/2019 09:12

《選股情報－石鏡泉》今日升啩

　　《選股情報》今日（１０日）可望升，原因兩個：
　　１﹒美就業市埸差，市埸預期減息；
　　２﹒美財長努姆欽話貿戰有得傾，又是舊調重彈，有幾大支持？５月２４日筆者在本欄有如
下評：
　　「侵侵又話有得傾，
　　　仲可連埋華為傾，
　　　市場若然有憧憬，
　　　恆指今日可望升。
　　　前提是今日（２４日）守２７２至２７０。」

　　結果大家知，冇傾過，２７２－２７０，失守，今成阻力。
　
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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