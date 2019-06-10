【企業盈警】ＰＦ　ＧＲＯＵＰ（８２２１）料年度純利及收益減少

《經濟通通訊社１０日專訊》ＰＦ ＧＲＯＵＰ（０８２２１）發盈警指，截至２０１９年

３月３１日止年度的未經審核的初步評估，預期純利及全面收益總額較上年度錄得溫和減少，主

要受配售及包銷活動的收費及佣金收入減少所致。

公司預期６月底刊發全年業績。（ａｌ）

