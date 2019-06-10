《經濟通通訊社１０日專訊》匯安智能（０８３７９）發盈警指，預期截至今年３月３１日
止年度將錄得淨虧損，而上年度則錄得淨溢利約４２０萬元。公司指由盈轉虧主要由於銷售手提
設備產生的收益較２０１８年同期減少逾２５％所致。
公司預料年度業績將於６月２１日前後公布。（ａｌ）
10/06/2019 09:03
【企業盈警】匯安智能（８３７９）料年度盈轉虧，手提設備銷售跌
《經濟通通訊社１０日專訊》匯安智能（０８３７９）發盈警指，預期截至今年３月３１日
止年度將錄得淨虧損，而上年度則錄得淨溢利約４２０萬元。公司指由盈轉虧主要由於銷售手提
設備產生的收益較２０１８年同期減少逾２５％所致。
公司預料年度業績將於６月２１日前後公布。（ａｌ）
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