【企業盈警】匯安智能（８３７９）料年度盈轉虧，手提設備銷售跌

《經濟通通訊社１０日專訊》匯安智能（０８３７９）發盈警指，預期截至今年３月３１日

止年度將錄得淨虧損，而上年度則錄得淨溢利約４２０萬元。公司指由盈轉虧主要由於銷售手提

設備產生的收益較２０１８年同期減少逾２５％所致。

公司預料年度業績將於６月２１日前後公布。（ａｌ）

