《專家之言－張穎群》市場對中美貿談悲觀，港股或需下試兩萬六

《專家之言》美國總統特朗普早前表示，將向墨西哥進口商品加徵關稅，並按月遞增至２５

％，目的為阻止大批非法移民經墨西哥邊境進入美國，日前更違背跟墨西哥及加拿大簽定的《美

墨加協議》（ＵＳＭＣＡ），市場憂慮其行為違背誠信，對中美貿易談判更悲觀。

美國專門負責執法及調查反壟斷法案的兩大機構聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）及司法部已取得

共識，分別向多家大型科網企業，包括蘋果、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ和Ｆａｃｅｂｏｏｋ等

展開調查，有關企業是否有涉及壟斷情況。同時，將聯手加強及加大對各企業的監管。



＊市場憧憬「降準」，資金避入債市＊



美股三大指數在５月份全面收跌。道指跌６﹒７％、標普跌６﹒６％，而納指更跌超過

７﹒９％。為年內最大跌幅的月份。標普已跌穿２００天平均線，反映走勢轉差，估計向下空間

很大。債券息率亦持續尋底，１０年期國債息率低做２﹒０８厘，為自２０１７年９月以來最低

。３月份國債息率曾報２﹒２７厘，再次出現倒掛現象，而相差更超過２１點子，為自２００７

年以來相差最闊。經濟衰退情況，似見逐步浮現。

中國工業及信息部表示，目前中國５Ｇ發展，已跟全球產業界齊參與製定標準，專利佔有率

望超過３成。同時，有關部門亦歡迎外資或內地企業積極參與５Ｇ網絡建設及應用，以分享中國

５Ｇ發展。

另一邊廂，上周公布５月份財新製造業採購經理指數為ＰＭＩ報５０﹒２，與４月份持平，

符合預期，更連續３個月維持在擴張區以上。數據反映新出口訂單增加至年內高位，數量更持續

上升，惟筆者預計，該數據將受全球經濟下行風險增加而再受影響。

投資者憧憬美國年內會減息，加上內地在６月及７月有多項逆回購操作或ＭＬＦ相繼到期，

資金流動性略見緊張，特別是對資金需求大的中小型銀行。因此，筆者估計，全球央行有機會下

調存款準備金率，以舒緩流動性問題。根據外匯交易中心數字顯示，５月份共有１０８家外資企

業利用債券通入市買入債券，總額超過１５８６億元人民幣，較上月增加近３６％，反映出資金

為避險而走入債券市場。



＊外圍風險增加，港股仍未見底＊



由於上周五（７日）為端午節假期，大市上周四（６日）維持淡靜。港股受惠外圍好消息而

衝上，惟始終未能站穩２７０００關口以上。筆者相信消息僅屬短暫，淡靜過後會再度回落。另

一邊廂，內地提早發放５Ｇ商用牌照，各方亦準備就緒。估計日後股市或在低位反彈倒升，最大

功勞者非５Ｇ莫屬。投資者可留意相關板塊股份，等待機會買入。

恆指在５月份累跌２７９８點，跌幅高達９﹒４％，為自２０１８年１２月以來跌幅最深的

月份；國指亦跟跌１１５５點，跌幅近１０％，為自內地股市在２０１６年１月份出現「熔斷股

災」後，最大跌幅的月份。由於外圍或市場上仍有很多問題尚未解決，預料下跌空間仍然存在，

港股有機會下試２６０００關口，故暫不宜見低位買貨。投資者需密切關注外圍消息去向，再作

任何定奪。《華盛資本証券負責人員 張穎群》

