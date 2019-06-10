《盤後部署》港股急升惟成交未配合，不排除屬「假彈」

《經濟通通訊社１０日專訊》受惠於上周末美墨達成貿易協議及美股造好，亞洲股市表現造

好，港股今早發力向上，早市高開高走並企穩二萬七關口，重磅股有資金流入。隨後內地公布

５月出口數據數據，按年增長１﹒１％，較較市場預期的下跌３﹒９％為佳，刺激港股急升逾六

百點，並收復二十天線（２７４９７點），其中濠賭、石油、消費品股領漲大市表現，銀娛

（０００２７）及金沙（０１９２８）至升約７％表現出眾。

恆生指數收報２７５７８點，升６１３點或２﹒２７％，主板成交９１９億元升

３７﹒０３％。國企指數報１０５２６點，升１９２點或１﹒８６％。

上證指數報收報２８５２點，升２４點或０﹒８６％。深證成指收報８７１１點，升１２６

點或１﹒４８％。兩市成交２６６７﹒１３億元人幣。



＊美國減息猶豫不決，１４國央行「先減為敬」＊



美國息口問題一直處於刀口之上，聯儲主席鮑威爾的口風，亦從「美國沒有減息空間」，到

今時今日的「對息口問題保持耐性」，惟目前美國經濟前景並不樂觀下，今年６月中及７月尾的

美國兩次議息會議，將會對下半年經濟有決定性作用。

目前大大小小投行對息口看法各異，惟芝商所數據顯示，觀看利率期貨市場的走勢，或暗示

６月減息機會達兩成，而７月尾的減息機率更高達七成。其中美聯儲官員曾向外界暗示，他們正

關注經濟放緩程度正超出預期，反映未來會議將會討論減息的信號出現。分析指出，是次經濟放

緩下，官員們出手的速度可能要比過往快狠準，因為以目前的息口與經濟前景推算，美聯儲沒有

太大的減息空間，因此必須在經濟出現下行前就把問題解決。

美國似乎對減息問題猶豫不決之際，另一邊廂，減息與寬鬆貨幣政策已經成為其他國家的救

市神器。內地傳媒報道，由年初至今計算，開始減息的央行目前已多達１４國，其中包括印度、

埃及、吉爾吉斯、巴拉圭等發展中國家已開始宣布減息，５月８日則到新西蘭，６月４日澳洲亦

宣布減息四分一厘，反映各國已經開始無視美國息口風向，似乎是「自己的市自己救」的定向。

大行中金發表研究報告指出，面對經濟下行問題，全球貨幣寬鬆政策似乎是大勢所趨。目前值得

關注的是即將舉行Ｇ２０國峰會，各國財長的表述將會有機會成為下半年經濟展望的風向儀。



＊投資者宜觀察兩日，港股短期見底難以論定＊



受惠於美股造好，今早亞洲股市全面上揚，港股今日裂口高開並重返十天廿天線，大市氣氛

良好下不少基金開始趁「底」撈貨，從恆指ＭＡＣＤ轉跌為升，１４日ＲＳＩ亦開始轉勢，大市

似乎有轉跌為升的跡象。但值得關注的是，今日大市成交額仍未破千億元，反映投資者氣氛較為

審慎，而大市急升成交未能配合，可被解讀為「假彈」引散戶入局的情況。建議投資者可先多觀

察兩日，因貿易戰情況未明下，港股短期的「底」亦難以定論，特別是美聯儲近日鴿風愈吹愈盛

，假如真的出現減息暗示或情況，港股進一步向下機會大，「六絕月」仍是淡風為主基調較佳。

（ｕｌ）

