《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，美國已經與墨西哥達成協議，由於墨西
哥已承諾採取新措施阻止非法移民湧入美國，美方將放棄對墨西哥商品加徵關稅的計劃。
根據兩國發表的聯合聲明，墨西哥將在全國範圍內擴大對國民警衛隊的部署，將快速遣返進
入美國尋求庇護的非法移民。
另外，特朗普又暗示美墨達成的協議還包括其它措施，聲稱墨西哥很快將大規模購買美國農
產品。不過多名墨西哥官員表示，並不知道有任何附加協議，兩國在華盛頓舉行的談判中並未討
論過任何農業貿易問題。（ｍｎ）
10/06/2019 08:06
【貿易開戰】美墨達成協議，惟墨西哥否認曾同意購大量美國農產品
《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，美國已經與墨西哥達成協議，由於墨西
哥已承諾採取新措施阻止非法移民湧入美國，美方將放棄對墨西哥商品加徵關稅的計劃。
根據兩國發表的聯合聲明，墨西哥將在全國範圍內擴大對國民警衛隊的部署，將快速遣返進
入美國尋求庇護的非法移民。
另外，特朗普又暗示美墨達成的協議還包括其它措施，聲稱墨西哥很快將大規模購買美國農
產品。不過多名墨西哥官員表示，並不知道有任何附加協議，兩國在華盛頓舉行的談判中並未討
論過任何農業貿易問題。（ｍｎ）
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