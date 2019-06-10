【貿易開戰】美墨達成協議，惟墨西哥否認曾同意購大量美國農產品

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普表示，美國已經與墨西哥達成協議，由於墨西

哥已承諾採取新措施阻止非法移民湧入美國，美方將放棄對墨西哥商品加徵關稅的計劃。

根據兩國發表的聯合聲明，墨西哥將在全國範圍內擴大對國民警衛隊的部署，將快速遣返進

入美國尋求庇護的非法移民。

另外，特朗普又暗示美墨達成的協議還包括其它措施，聲稱墨西哥很快將大規模購買美國農

產品。不過多名墨西哥官員表示，並不知道有任何附加協議，兩國在華盛頓舉行的談判中並未討

論過任何農業貿易問題。（ｍｎ）

