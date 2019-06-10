《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，白宮署理預算辦公室主任Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｖｏ
ｕｇｈｔ致函副總統彭斯及９位國會議員，要求推遲實施美國對華為的禁令。
去年總統特朗普簽署國防授權法，當中部分條款禁止美國聯邦機關或承建商購買華為產品，
或與華為等中國公司開展業務。
Ｖｏｕｇｈ要求延遲執行國防授權法的部分內容，因擔心這會突然令政府供應商數量大幅減
少，並且會對農村地區的公司產生不成比例的影響，希望將實施限制的時限由原先的兩年延長至
４年，以便讓受影響的公司有時間作出調整。（ｍｎ）
10/06/2019 08:08
【華為風波】據報白宮署理預算辦公室主任要求推遲實施華為禁令
《經濟通通訊社１０日專訊》據外電報道，白宮署理預算辦公室主任Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｖｏ
ｕｇｈｔ致函副總統彭斯及９位國會議員，要求推遲實施美國對華為的禁令。
去年總統特朗普簽署國防授權法，當中部分條款禁止美國聯邦機關或承建商購買華為產品，
或與華為等中國公司開展業務。
Ｖｏｕｇｈ要求延遲執行國防授權法的部分內容，因擔心這會突然令政府供應商數量大幅減
少，並且會對農村地區的公司產生不成比例的影響，希望將實施限制的時限由原先的兩年延長至
４年，以便讓受影響的公司有時間作出調整。（ｍｎ）
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