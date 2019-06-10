【貿易開戰】努欽：與易綱就貿易問題進行坦誠及建設性對話

《經濟通通訊社１０日專訊》美國財長努欽與人行行長易綱在福岡舉行的二十國集團財長及

央行行長會議期間會晤，努欽稱就貿易問題與易綱進行坦誠及建設性的對話。

此前努欽淡化與易綱的會面，稱不會有重大事情宣布，主要談判會留待本月底總統特朗普與

國家主席習近平會面時進行。

努欽表示，如果中方想回到談判桌上並達成真正的協議，美方將樂意進行談判，否則美國將

徵收更多關稅。（ｍｎ）

