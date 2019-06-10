《經濟通通訊社１０日專訊》美國財長努欽表示，如果美中貿易爭端取得進展，總統特朗普
可能放寬對華為的限制，但若未能達成協議，美方將繼續徵收關稅。
努欽稱，如果美中貿易取得進展，特朗普可能願意在華為問題上作出某些行動，但如有必要
亦會維持對華關稅。（ｍｎ）
10/06/2019 11:26
【華為風波】努欽：若談判有進展，特朗普或放寬對華為限制
《經濟通通訊社１０日專訊》美國財長努欽表示，如果美中貿易爭端取得進展，總統特朗普
可能放寬對華為的限制，但若未能達成協議，美方將繼續徵收關稅。
努欽稱，如果美中貿易取得進展，特朗普可能願意在華為問題上作出某些行動，但如有必要
亦會維持對華關稅。（ｍｎ）
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