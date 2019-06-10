港股發力愈升愈有，恒指現漲４４９點報２７４１４點

《經濟通通訊社１０日專訊》上周五（７日）美墨達成協議，帶動今早亞洲股市今早高開高

走，並企穩二萬七關及重上十天線，暫高見２７４３９點。個股方面，騰訊（００７００）再有

兩隻遊戲獲批，帶動股價升逾２％，其他受貿易戰影響得舜宇（０２３８２）、萬洲

（００２８８）亦升近５％。另外濠賭股有追捧，藍籌股銀娛（０００２７）及金沙

（０１９２８）升逾４％。

現時，恆生指數報２７４１４，升４４９點或升１﹒６７％，主板成交１８４﹒９３億元。

國企指數現報１０４８４點，升１５０點或１﹒４５４％。

上證綜合指數報２８２８，升不足１點，成交４５１﹒５０億元人民幣。深證成分指數報８

６４２點，升５５點或０﹒６％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９３％，報６４﹒９元；港交所（００３８８）升

２﹒０８％，報２５５﹒８元；騰訊（００７００）升２﹒４２％，報３３８﹒４元；中移動（

００９４１）升０﹒０７％，報７０﹒４５元；友邦保險（０１２９９）升２﹒４２％，報７６

﹒１元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ７０﹒９０元 升４﹒９６％

萬洲國際（００２８８） ７﹒５７元 升４﹒８５％

銀河娛樂（０００２７） ４８﹒８５元 升４﹒３８％

金沙中國（０１９２８） ３６﹒４０元 升４﹒１５％

中海油 （００８８３） １２﹒６２元 升３﹒７８％

碧桂園 （０２００７） １０﹒９０元 升３﹒４２％

中國旺旺（００１５１） ５﹒９２元 升３﹒３２％

中國人壽（０２６２８） １８﹒２２元 升３﹒２９％

瑞聲科技（０２０１８） ４２﹒００元 升３﹒０７％

申洲國際（０２３１３） ９６﹒１０元 升３﹒００％

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（ｕｌ）

