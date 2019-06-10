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即市新聞

10/06/2019 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》對沖利率的波動

　　《窩輪豪情》投資者可利用一個月與三個月港元利率期貨合約，有效地就其港元資產與負債
，作港元利率波動的對沖。由於利率的上升會增加投資者於未來延續貸款時的融資成本，借貸者
可沽空一個月或三個月港元利率期貨，以對沖其將來的貸款。若利率於延續借貸時上升，由平掉
一個月或三個月港元利率期貨淡倉所帶來的利潤，將可彌補部分或全部高利息支出。另一方面，
為避免因利率下跌，影響將來定期存款所得的利息收入，投資者可買入一個月或三個月港元利率
期貨，以訂立遠期存款利率。若利率於延續或訂定定期存款時下跌，由平掉一個月或三個月港元
利率期貨好倉所帶來的利潤，可彌補部分或全部利息損失。
　　投資者可利用一系列的一個月或三個月港元利率期貨合約，對沖為期一個月至兩年的港元利
率風險。若投資者預期利率下跌，可買入一個月或三個月港元利率期貨圖利。若利率下跌，一個
月或三個月港元利率期貨價格將會上升。相反，若投資者預期利率上升，可沽空一個月或三個月
港元利率期貨圖利。若利率上升，一個月或三個月港元利率期貨價格將會下跌。此外，一個月及
三個月港元利率期貨為投資者提供更多跨期買賣策略。當投資者相信一個月及三個月港元利率期
貨差價將會出現變化時，可選用孳息差價買賣（同時買賣不同期貨合約）圖利。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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