《談國論企－黎偉成》中俄齊譴特霸堅持利益融合

《談國論企》中國國家主席習近平２０１９年６月７日訪俄羅斯發表談話時指出「全球化是

歷史大勢」，強調「中美之間交往頻繁、利益融合，所謂脫勾難以想像」，和俄羅斯總統普京更

直斥「一些西方國家通過挑起貿易戰等不正當手段進行打壓」之際，而特朗普於美墨同日簽署協

議後居然只是單邊對墨加徵關稅「無限期暫停」，正中了中、俄之狠批。相信特朗普死性不改，

對中、俄以至世界肯定是千載難見的大禍患！千萬不要掉以輕心。



＊全球化是歷史大勢堅護多邊貿易體制＊



國際事務有多項最新的發展，尤其惹人注目的當然是（甲）習近平於６月５日至７日應邀對

俄羅斯進行國事訪問後，出席第２３屆聖彼得堡國際經濟論壇致辭，有高度針對性對論當前世界

政經特別是中美關係，重點有（一）對於「全球化」，強調這是「歷史大勢」，並指出「當前世

界出現的一些逆全球化動向只不過是全球化潮流中激起的幾朵浪花，阻不住全球化大潮」，當然

是不點名地「暗批」誰都知道此語所指的是誰，更有信心地相信這只是「浪花」，而無法擋住大

「潮流」，和提出解決這些問題的政策和方法，就是「要堅持以開放為導向」以及「堅定維護多

邊貿易體制」，作為反制、反擊自我保護的「美國優先」和單邊地、單向地攻擊他國的極端霸權

主義劣行。

即使（二）力斥單邊主義和霸權主義，但習近平相當明確地表示「中美之間交往頻繁、利益

融合，所謂脫勾難以想像」。此為長遠的總原則、大方向和切實利益精髓之所在，由是中、美兩

國是不會脫勾的，而坊間所憂之脫勾，是難以想像的問題。

至於（乙）普京，於發言中同樣重點地論及世界形勢出現了令人擔憂的動向，更幾乎直接地

指出：（Ｉ）「一些西方國家通過挑起貿易戰、推行金融霸權、動輒實施單邊制裁和長臂管轄等

不正當手段進行打壓」，所指的當然是美國這個「西方國家」，所言之「這些西方國家」挑起的

貿易戰的最重要對象是中國，「動輒實施單邊製裁」則為俄羅斯所身受，中俄亦同樣受到特朗普

「長臂管轄」和所推行金融霸權的不正當手段所進行的打壓。

（ＩＩ）普京更十分明確地指出「個別西方國家對中國華為公司的打壓，就是典型的例證。

」，「任何國家都無權把自己的意願強加於人」。

習近平於６月５日在莫斯科克里姆林宮同普京會談，共同宣布發展「中俄新時代全面戰略協

作夥伴關係」，並簽署《中俄關於發展新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》和《關於加強

當代全球戰略穩定的聯合聲明》，要點是要「宣示共同維護全球戰略穩定，體現中俄的擔當精神

和兩國戰略協作的積極效應，這在當前具有特殊重要意義」，我建議中俄在聯合起來的同時，更

應該聯合其他受壓的國家，反對單邊主義、美帝國霸權主義的欺壓。



＊特對墨「新招」無限期暫停加徵關稅顯劣品＊



至於（丙）特朗普，則在６月７日宣布美國與墨西哥已簽署協議時，卻表示「原定１０日實

施的對墨加徵關稅無限期暫停」。即使墨西哥在《美墨聯合聲明》中同意雙方將加強在邊境執法

、移民保護等方面的雙邊合作，並表通過促進墨西哥南部和中美洲經濟發展，從根本上解決移民

問題，但特朗普繼續以「關稅」作為欺壓他國的「有力武器」，在達致其壓抑非法移民的要求的

同時，只是把對墨的加徵關稅作「無限期暫停」，只是「暫停」，而「無限期」是廢話，霸道得

很，因我相信墨西哥執行協議時表現未如特廝所願，「暫停」可以是「不停」，「無限期」會變

成「限期已到」，強盜獸念十分明顯，而此一惡思劣行隨時可以應用到以中國為主的經貿磋商。

中國要平等互利、要美國完完全全撤銷單邊加徵的關稅，而國務院在６月２日發布《關於中美經

貿磋商的中方立場》白皮書指出「在重大原則問題上中國決不讓步」，是為「合作是有原則的，

磋商是有底線的」的重要基石，達此標準，兩國才有可能達協，問題是特朗普在對墨西哥的「無

限期暫停」，很有可能用之於對華貿談，又有何「談」之需？又有達協之望？簡直是謬談！

另一點是特朗普居然單邊地說墨西哥將向美國購買大量農產品，但墨西哥的代表即時反斥三

天的會議並未有談及農產品的問題，此顯特廝之無恥、無賴和無法無天，劣種！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

