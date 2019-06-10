《異動股》美國高官要求暫緩華為禁令，舜宇光學揚半成暫最佳藍籌

《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學（０２３８２）暫為升幅最大藍籌，現報７１元，升

５﹒１１％，盤中高見７１﹒４元，暫成交達３９８萬股，涉資２﹒８１億元。另外，瑞聲

（０２０１８）現報４２元，升３﹒０７％，破十天（約４０﹒９５４元）及廿天線

（約４１﹒９７２元），暫成交達１９１萬股，涉資８００５萬元。

據《華爾街日報》昨日（９日）報道指，美國行政管理和預算局署理局長沃特

（Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｔ﹒ Ｖｏｕｇｈｔ）上周二（４日）致信副總統彭斯與９名國會成員，要

求暫緩執行華為禁令的關鍵條款，稱美國企業需要時間來適應限制措施。信中要求，對承包商、

聯邦貸款和贈款受助人的限制從法律通過之日起４年內生效，而不是目前的２年，以便給受影響

的公司時間做出回應和表達意見。

另外，據《路透》報道，Ｆａｃｅｂｏｏｋ將停止在華為新手機上預裝旗下應用，而現正使

用華為手機的用戶則仍可繼續使用旗下的應用程式並獲得更新。

現時，恆生指數報２７４１５，升４５０點或升１﹒６７％，主板成交２００﹒１９億元。

國企指數報１０４８１，升１﹒４３％或升１４７點。

上證綜合指數報２８３２，升４點或升０﹒１６％，暫成交４８０﹒１３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １０﹒７６０元 升４﹒４７％

華顯光電 （００３３４） ０﹒５７０元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６２０元 升５﹒０８％

信利國際 （００７３２） １﹒１２０元 升２﹒７５％

中興通訊 （００７６３） ２０﹒６００元 升２﹒７４％



聯想集團 （００９９２） ５﹒７００元 升１﹒２４％

高偉電子 （０１４１５） １﹒３９０元 跌０﹒７１％

丘鈦科技 （０１４７８） ５﹒６５０元 升３﹒１０％

晨訊科技 （０２０００） ０﹒３４５元 無升跌

富智康 （０２０３８） ０﹒８７０元 升１﹒１６％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒０６０元 升２﹒００％

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（ｓｃ）

