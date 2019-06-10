  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/06/2019 10:09

《異動股》美國高官要求暫緩華為禁令，舜宇光學揚半成暫最佳藍籌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》舜宇光學（０２３８２）暫為升幅最大藍籌，現報７１元，升
５﹒１１％，盤中高見７１﹒４元，暫成交達３９８萬股，涉資２﹒８１億元。另外，瑞聲
（０２０１８）現報４２元，升３﹒０７％，破十天（約４０﹒９５４元）及廿天線
（約４１﹒９７２元），暫成交達１９１萬股，涉資８００５萬元。
　　據《華爾街日報》昨日（９日）報道指，美國行政管理和預算局署理局長沃特
（Ｒｕｓｓｅｌｌ　Ｔ﹒　Ｖｏｕｇｈｔ）上周二（４日）致信副總統彭斯與９名國會成員，要
求暫緩執行華為禁令的關鍵條款，稱美國企業需要時間來適應限制措施。信中要求，對承包商、
聯邦貸款和贈款受助人的限制從法律通過之日起４年內生效，而不是目前的２年，以便給受影響
的公司時間做出回應和表達意見。
　　另外，據《路透》報道，Ｆａｃｅｂｏｏｋ將停止在華為新手機上預裝旗下應用，而現正使
用華為手機的用戶則仍可繼續使用旗下的應用程式並獲得更新。
　　現時，恆生指數報２７４１５，升４５０點或升１﹒６７％，主板成交２００﹒１９億元。
國企指數報１０４８１，升１﹒４３％或升１４７點。
　　上證綜合指數報２８３２，升４點或升０﹒１６％，暫成交４８０﹒１３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１０﹒７６０元　　　升４﹒４７％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒５７０元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒６２０元　　　升５﹒０８％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒１２０元　　　升２﹒７５％
　　中興通訊　（００７６３）　　２０﹒６００元　　　升２﹒７４％
　　
　　聯想集團　（００９９２）　　　５﹒７００元　　　升１﹒２４％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒３９０元　　　跌０﹒７１％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　５﹒６５０元　　　升３﹒１０％
　　晨訊科技　（０２０００）　　　０﹒３４５元　　　無升跌
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒８７０元　　　升１﹒１６％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒０６０元　　　升２﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態10/06/2019
約翰遜倡扣起分手費 迫歐盟再談判
中國故事06/06/2019
【京城近觀】如何實現「水果自由」？
生財有道06/06/2019
【海外置業-澳洲篇】澳洲樓價靠海外買家推動 現泡沫惟不會爆煲
生財有道06/06/2019
【海外置業-澳洲篇】澳洲樓回報穩長線投資選擇 稅項多不宜短炒
FOCUS06/06/2019
【FOCUS】5G發牌惟概念股見光死 小心侵侵再出「茅招」
生財有道06/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔1.9元以下部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金