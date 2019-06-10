《異動股》美國停止向墨西哥徵稅，耐世特升近半成，敏實飆近６％

《經濟通通訊社１０日專訊》耐世特（０１３１６）現報９﹒５１元，升４﹒９７％，盤中

高見９﹒５２元，暫成交達２６０萬股，涉資２４５４萬元。敏實集團（００４２５）現報

２１﹒８５元，升５﹒５６％，暫成交２１０萬股，涉資４５８９萬元。

美國總統特朗普表示，與墨西哥達成協議，將無限期暫停執行實施對墨西哥商品加徵關稅的

措施，消息帶動上述於墨西哥設廠的股份上漲。

現時，恆生指數報２７５１３，升５４７點或升２﹒０３％，主板成交３０９﹒３９億元。

國企指數報１０５２５，升１﹒８５％或升１９１點。

上證綜合指數報２８４３，升１５點或升０﹒５４％，暫成交６７０﹒６２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

德昌電機（００１７９） １５﹒５８０元 升１﹒０４％

偉易達 （００３０３） ６８﹒３５０元 無升跌

創科實業（００６６９） ５２﹒７５０元 升１﹒６４％

信義玻璃（００８６８） ７﹒９００元 升１﹒１５％

互太紡織（０１３８２） ６﹒１７０元 升０﹒４９％



盛諾集團（０１４１８） ０﹒２６５元 無升跌

海天國際（０１８８２） １６﹒０００元 升１﹒７８％

申洲國際（０２３１３） ９５﹒７５０元 升２﹒６３％

福耀玻璃（０３６０６） ２２﹒８００元 升０﹒２２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｃ）

