【駐京專電】財政部劉昆：中國將採取一系列重大改革開放舉措

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》６月８日至９日，二十國集團（Ｇ２０）

財長和央行行長會議在日本福岡舉行。中國財政部部長劉昆在會上指出，當前世界經濟不確定因

素增多，保護主義仍是全球面臨的重要挑戰。各方應密切關注潛在下行風險，共同維護以規則為

基礎的多邊體制，平等、理性處理貿易爭端。目前全球失衡主要集中在發達經濟體，這些國家應

在失衡調整中發揮更大作用。在雙邊場合採取貿易保護措施，無助於改善多邊體系下的失衡，反

而會損害世界經濟增長。今年中國經濟總體保持平穩增長態勢。中國政府將採取一系列重大改革

開放舉措，促進更高水平對外開放，推動中國經濟高質量發展和全球經濟的繁榮發展。

劉昆強調，發展融資是低收入國家面臨的主要瓶頸，Ｇ２０應充分尊重其國情和融資需求，

以建設性方式提高其債務可持續性。高質量基礎設施投資應堅持發展導向，充分尊重各國國情，

數量和質量並重，將可持續發展理念全面融入高質量基礎設施投資。中方願與各方一道，支持建

設高質量、可持續、抗風險、價格合理、包容可及的基礎設施，使各國更好融入全球供應鏈、產

業鏈、價值鏈，實現經濟聯動發展。



＊會議普遍預計全球增長將於２０２０年溫和回升＊



會議認為，全球增長趨向穩定，普遍預計將在２０２０年溫和回升。但下行風險依然突出，

貿易和地緣政治緊張加劇。各方承諾繼續使用一切政策工具支持強勁、可持續、平衡、包容增長

。全球失衡在國際金融危機後已經收窄，失衡更多集中在發達經濟體。各國應根據國情採取適當

的宏觀經濟和結構性政策解決過度失衡。會議核准了《Ｇ２０高質量基礎設施投資原則》，強調

高質量基礎設施投資對促進可持續發展的積極作用，並考慮經濟效率、環境、社會、抗自然災害

風險韌性、治理等因素。

會議重申提高債務可持續性的重要性；支持在落實全球金融治理名人小組建議方面取得的進

展；建議各國根據國情採取財政、貨幣、結構性政策等多領域行動應對老齡化。

