【駐京專電】中泰簽金融科技合作協議，加強金融科技領域創新合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國人民銀行行長易綱與泰國央行行長維

拉泰．桑蒂普拉霍在日本福岡簽署中泰金融科技合作協議，旨在加強雙方在金融科技領域的創新

和聯合研究、信息分享及監管合作。

人行稱，與泰國央行願共同努力建設有利於金融科技發展的生態環境以支持創新和科技進步

，並致力於降低成本、提高金融產品和服務的效率。

