【駐京專電】原新京報社長戴自更涉嫌嚴重違紀違法受查

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京市紀委監委公告，北京文化投資發展

集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察

調查。

戴自更２００３年至２０１７任《新京報》社社長，２０１７年８月至今任北京文化投資發

展集團黨委副書記、副董事長、總經理。

