《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京市紀委監委公告，北京文化投資發展
集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察
調查。
戴自更２００３年至２０１７任《新京報》社社長，２０１７年８月至今任北京文化投資發
展集團黨委副書記、副董事長、總經理。
10/06/2019 14:45
【駐京專電】原新京報社長戴自更涉嫌嚴重違紀違法受查
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京市紀委監委公告，北京文化投資發展
集團公司黨委副書記、副董事長、總經理戴自更涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察
調查。
戴自更２００３年至２０１７任《新京報》社社長，２０１７年８月至今任北京文化投資發
展集團黨委副書記、副董事長、總經理。
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大 境外借款佔38%
|生財有道10/06/2019
【大灣區】佳兆業料買地開支280億人幣 土地價值被嚴重低估
|FOCUS10/06/2019
【FOCUS】內地進口近三年最差 谷消費隱現力不從心
|生財有道10/06/2019
《開市Good Morning》曾永堅：港股250天線見阻力
|國際動態10/06/2019
約翰遜倡扣起分手費 迫歐盟再談判
|中國故事06/06/2019
【京城近觀】如何實現「水果自由」？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰