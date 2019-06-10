《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》第十一屆中日韓央行行長會議在日本福岡
舉行。日本銀行行長黑田東彥主持會議，中國人民銀行行長易綱和韓國銀行行長李柱烈出席會議
。行長們就三國近期經濟金融形勢交換了意見。
２０２０年，韓國銀行將主辦第十二屆中日韓央行行長會議。
10/06/2019 14:50
【駐京專電】易綱出席第十一屆中日韓央行行長會議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》第十一屆中日韓央行行長會議在日本福岡
舉行。日本銀行行長黑田東彥主持會議，中國人民銀行行長易綱和韓國銀行行長李柱烈出席會議
。行長們就三國近期經濟金融形勢交換了意見。
２０２０年，韓國銀行將主辦第十二屆中日韓央行行長會議。
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