【駐京專電】易綱出席第十一屆中日韓央行行長會議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》第十一屆中日韓央行行長會議在日本福岡

舉行。日本銀行行長黑田東彥主持會議，中國人民銀行行長易綱和韓國銀行行長李柱烈出席會議

。行長們就三國近期經濟金融形勢交換了意見。

２０２０年，韓國銀行將主辦第十二屆中日韓央行行長會議。

