《午市前瞻》市場續憧憬儲局減息，港股短期料反彈至二萬八關

《經濟通通訊１０日專訊》端午節（７日）假期後，港股今日高開２４１點報２７２０６，

中國海關總署公布，以美元計，５月出口意外重回正數，增長１﹒１％，遠好過市場預期的下跌

３﹒８％，雖然進口由升轉跌８﹒５％，差過市場預期的跌３﹒８％，但港股愈升愈有，最多走

高６１８點，高見２７５８３，最終半日收報２７５１３，升５４８點或升２﹒０３％，破十天

線（２７０９６點）及廿天線（２７４９４點），半日主板成交５２９﹒３５億元。國企指數報

１０５２７，升１﹒８７％或升１９２點。

上證綜合指數報２８５５，升２７點或升０﹒９８％，成交１０３４﹒８０億元人民幣。



＊騰訊兩新遊戲獲批半日揚近３％＊



重磅股普漲，匯控（００００５）升１﹒０９％，報６５元；有傳一名負責新股ＩＰＯ審批

的港交所（００３８８）前高層，聯同保薦人及律師行涉及「不當審批」，協助不完全符合上市

要求的公司通過審批，涉及超過３０宗上市申請，包括已上市的建築股及餐飲股，該股半日仍隨

市走高２﹒５５％，報２５７元；內地廣電總局上周四（６日）深夜再次更新２０１９年進口網

絡遊戲審批信息，其中包括騰訊（００７００）代理的《一人之下》及《星途》，該股半日升

２﹒９１％，報３４０元；中移動（００９４１）跌０﹒４３％，報７０﹒１元；大摩就友邦（

０１２９９）發表研究報告，維持該股９１元目標價及「增持」投資評級，該股半日升

２﹒４２％，報７６﹒１元。

濠賭股上漲，銀娛（０００２７）抽高６﹒６２％，報４９﹒９元，為半日表現最佳藍籌；

匯證發表報告，上調金沙（０１９２８）評級，由持有升至買入，目標價則維持４４﹒５元，該

股半日升６﹒０１％，報３７﹒０５元；美高梅（０２２８２）走高６﹒０８％，報

１２﹒２２元；永利澳門（０１１２８）揚４﹒２２％，報１６﹒３元；新濠（００２００）

升３﹒８８％，報１６﹒０８元；澳博（００８８０）跟升３﹒８１％，報９元。

美國減息預期升溫，本港地產股普遍向上，新地（０００１６）升１﹒７４％，報

１２８﹒６元；會德豐（０００２０）走高３﹒０４％，報５４﹒２元；嘉華國際

（００１７３）和嘉里建設（００６８３）各升１﹒３２％，分別報４﹒６元及３０﹒６５元；

港鐵（０００６６）跌０﹒８３％，報４７﹒９元，為半日表現最差藍籌，盤中曾見４８﹒７０

元上市高位。



＊美墨達成協議，耐世特半日漲約半成＊



美國總統特朗普表示，與墨西哥達成協議，將無限期暫停執行實施對墨西哥商品加徵關稅的

措施，消息帶動上述於墨西哥設廠的股份上漲。耐世特（０１３１６）抽高４﹒５３％，報

９﹒４７元；敏實（００４２５）升２﹒６６％，報２１﹒２５元；創科（００６６９）揚

１﹒６４％，報５２﹒７５元；申洲（０２３１３）走高３﹒８％，報９６﹒８５元；

海天國際（０１８８２）跟升２﹒１６％，報１６﹒０６元。

有指美國行政管理和預算局署理局長沃特上周二（４日）致信副總統彭斯與９名國會成員，

要求暫緩執行華為禁令的關鍵條款，稱美國企業需要時間來適應限制措施。舜宇（０２３８２）

抽高６﹒１４％，報７１﹒７元；瑞聲（０２０１８）升４﹒０５％，報４２﹒４元；比亞迪電

子（００２８５）揚６﹒２１％，報１０﹒９４元；華顯光電（００３３４）走高５﹒２６％，

報０﹒６元；通達集團（００６９８）升３﹒３９％，報０﹒６１元；中興（００７６３）漲

５﹒９９％，報２１﹒２５元；丘鈦（０１４７８）跟４﹒９３％，報５﹒７５元。



＊鄺民彬：騰訊上望３６０元，國壽近２０元水平減持＊



港股今早跟隨美股上周的升勢裂口高開收復廿天線，凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬

向《經濟通通訊社》表示，港股今早的升勢主要來自於市場持續憧憬美國聯儲局減息，不過香港

上周走勢落後於美股，故此港股今日出現一個較大的升勢。他補充，聯儲局的減息時間主要視乎

中美貿易會談的發展，如果會談不太理想，相信最快將於今年７月減息，否則要等到９月及１２

月。他又指，港股短期上望反彈至２８０００點水平，之後會否轉跌亦言之尚早，雖然市場憧憬

港股「五窮六絕」，但資金未必會等到低位才追入。

至於個股方面，鄺民彬相信騰訊目前股值較高，而從上周的走勢而言，該股在３２０元水平

有支持，故目前可上望近３６０元。另外，有指內地銀保監擬提高保險公司證券投資比重，他指

出內險股今日出現的只是技術性反彈，相信未來走勢依然會在憧憬政策支持和中國經濟放綬之間

爭持，國壽今日有逾４％升幅，建議於近２０元水平先沽出部分持股。（ｍｗ、ａｌ）

