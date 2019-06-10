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即市新聞

10/06/2019 15:36

《美元走勢－羅明立》就業數據不利美元，英鎊１﹒２８可部署做空

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６７　　　１０８﹒３７　　　１０８﹒６６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３２４　　　１﹒１３０２　　　１﹒１３１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７２６　　　１﹒２７０１　　　１﹒２７０７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９１１　　　０﹒９８９５　　　０﹒９９０３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４４３　　　７﹒８３９６　　　７﹒８４３６

　　《美元走勢》美國月份非農職位增長只有７﹒５萬份，遠低於預期的１７﹒５萬份，平均時
薪年增長亦放慢至３﹒１％，顯示美國就業市場有轉弱跡象。最新聯邦利率期貨顯示，美國最快
７月底減息，而９月份及１２月份亦很大可能再減息，資金繼續流入債市避險，反映投資者看淡
經濟前景。本周三（１２日），美國將公布消費者物價指數（ＣＰＩ），如果通脹數據仍然疲弱
，市場將會進一步推升減息的預期。現時連聯儲局看重的就業數據都不給力，在炒作美元下跌為
主導的情況下更加不利美元，估計美匯指數後市有機會下試９５﹒８０。
　　英國執政保守黨將會舉行新首相選舉，估計７月中會有結果。目前競爭保守黨領導人職位的
多位候選人中，「脫歐派」優勢明顯。英國前外交大臣約翰遜在選舉競爭中呼聲最高，可能會不
惜代價推動英國「脫歐」，並明確表示在支付「脫歐」費用、邊界問題上採取強硬態度應對歐盟
。由於英國出現「硬脫歐」的風險上升，雖然美元下挫，英鎊的升幅相對落後。接近１﹒２８可
部署做空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２９０　　　１﹒１４００　　　１﹒１２４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３５０　　　１﹒３４００　　　１﹒３２００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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