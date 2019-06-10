《美元走勢－羅明立》就業數據不利美元，英鎊１﹒２８可部署做空

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒６７ １０８﹒３７ １０８﹒６６

歐元╱美元 １﹒１３２４ １﹒１３０２ １﹒１３１０

英鎊╱美元 １﹒２７２６ １﹒２７０１ １﹒２７０７

美元╱瑞郎 ０﹒９９１１ ０﹒９８９５ ０﹒９９０３

美元╱港元 ７﹒８４４３ ７﹒８３９６ ７﹒８４３６



《美元走勢》美國月份非農職位增長只有７﹒５萬份，遠低於預期的１７﹒５萬份，平均時

薪年增長亦放慢至３﹒１％，顯示美國就業市場有轉弱跡象。最新聯邦利率期貨顯示，美國最快

７月底減息，而９月份及１２月份亦很大可能再減息，資金繼續流入債市避險，反映投資者看淡

經濟前景。本周三（１２日），美國將公布消費者物價指數（ＣＰＩ），如果通脹數據仍然疲弱

，市場將會進一步推升減息的預期。現時連聯儲局看重的就業數據都不給力，在炒作美元下跌為

主導的情況下更加不利美元，估計美匯指數後市有機會下試９５﹒８０。

英國執政保守黨將會舉行新首相選舉，估計７月中會有結果。目前競爭保守黨領導人職位的

多位候選人中，「脫歐派」優勢明顯。英國前外交大臣約翰遜在選舉競爭中呼聲最高，可能會不

惜代價推動英國「脫歐」，並明確表示在支付「脫歐」費用、邊界問題上採取強硬態度應對歐盟

。由於英國出現「硬脫歐」的風險上升，雖然美元下挫，英鎊的升幅相對落後。接近１﹒２８可

部署做空。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２９０ １﹒１４００ １﹒１２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３５０ １﹒３４００ １﹒３２００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

