內地為２３款進口網絡遊戲批出商業化許可，為暫停近兩個月的版號審批程序解凍，遊戲界
龍頭騰訊（００７００）連奪兩款遊戲版號，加上旗下《絕地求生：刺激戰場》及《和平精英》
上月營收報捷，更添次季手機遊戲業務動力。
國家新聞出版廣電總局日前更新進口網絡遊戲名單，由騰訊開發兼代理的《一人之下》及《
星途》分別獲批版號，隨時能啟動商業化計劃。另外，網易（美：ＮＴＥＳ）的《逆水寒》與《
網易武魂：花與劍》，以及創夢天地（０１１１９）的《偽裝遊戲》都取得版號。
《香港經濟日報》
10/06/2019 08:12
騰訊（００７００）再有兩遊戲獲批版號
內地為２３款進口網絡遊戲批出商業化許可，為暫停近兩個月的版號審批程序解凍，遊戲界
龍頭騰訊（００７００）連奪兩款遊戲版號，加上旗下《絕地求生：刺激戰場》及《和平精英》
上月營收報捷，更添次季手機遊戲業務動力。
國家新聞出版廣電總局日前更新進口網絡遊戲名單，由騰訊開發兼代理的《一人之下》及《
星途》分別獲批版號，隨時能啟動商業化計劃。另外，網易（美：ＮＴＥＳ）的《逆水寒》與《
網易武魂：花與劍》，以及創夢天地（０１１１９）的《偽裝遊戲》都取得版號。
《香港經濟日報》
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