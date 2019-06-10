騰訊（００７００）再有兩遊戲獲批版號

內地為２３款進口網絡遊戲批出商業化許可，為暫停近兩個月的版號審批程序解凍，遊戲界

龍頭騰訊（００７００）連奪兩款遊戲版號，加上旗下《絕地求生：刺激戰場》及《和平精英》

上月營收報捷，更添次季手機遊戲業務動力。

國家新聞出版廣電總局日前更新進口網絡遊戲名單，由騰訊開發兼代理的《一人之下》及《

星途》分別獲批版號，隨時能啟動商業化計劃。另外，網易（美：ＮＴＥＳ）的《逆水寒》與《

網易武魂：花與劍》，以及創夢天地（０１１１９）的《偽裝遊戲》都取得版號。

《香港經濟日報》

