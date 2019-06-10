【移交逃犯】立會法律顧問再函政府，要求作３點澄清

立法會高級助理法律顧問曹志遠再度致函保安局，要求就《逃犯條例》修訂作３點澄清，包

括法官決定移交時，可否考慮條例上無列明的人權保障因素等。保安局指周三前回覆信件。

資深大律師、行政會議成員湯家驊解釋，法庭及特首均有權審視，申請方包括人權保障及公

平審訊的承諾，若對方拒絕，法庭可決定不移交，屆時特首亦不能移交疑犯。但港大法律學院首

席講師張達明反指，香港法庭未必有權考慮相關的人權保障。《香港經濟日報》（ｚｚ）

