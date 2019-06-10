港交所（００３８８）不評論有關前高層疑違規審批上市申請報道

《經濟通通訊社１０日專訊》本地媒體引述多名消息人士指出，一名負責新股（ＩＰＯ）審

批的港交所（００３８８）前高層，聯同保薦人及律師行涉及「不當審批」，協助不完全符合上

市要求的公司通過審批，涉及超過３０宗上市申請，包括已上市的建築股及餐飲股。

《信報》引述港交所發言人表示，不評論個別員工事宜，重申港交所是受到嚴格監管的上市

機構，有嚴謹的內部準則和制度，高度誠信和卓越企業文化是業務核心要求。（ｈｌ）

