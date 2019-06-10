【本港樓市】代理：十大屋苑周末成交回升，但僅維持個位宗數

《經濟通通訊社１０日專訊》十大屋苑周末成交回升，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁

陳永傑表示，本周一手市場欠缺焦點，即將推出的新盤尚在軟銷階段，令購買力得以回流二手市

場。中美貿易摩擦升級，二手市場異常淡靜，部分業主願意減價吸引買家承接，成交陸續增加。

美國預期減息，香港有機會於下半年減息２次，利好物業市場。

中原地產十大屋苑本周末錄得７宗成交，按周回升１３３％，端午節３日假期錄得１０宗成

交。周末成交集中新界區，７宗成交有６宗來自新界區，只有１宗來自太古城。



＊美聯：連續三周維持個位成交宗數＊



另外，據美聯物業分行統計，剛過去的周末（６月８至９日）１０大藍籌屋苑共錄得６宗買

賣成交，較上周末的３宗，上升約１倍，惟連續三周維持個位成交宗數；計及上周五端午節假期

，長周末３日（６月７至９日）則錄約８宗成交。至於１５大屋苑方面，周末錄得約９宗買賣成

交，較上周末約５宗升約８０％，端午節長周末則共錄約１１宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，貿易戰前景未明，不少準買家減慢入市步伐，冀於二

手市場「執平貨」，惟近期盤源未能及時補充，加上普遍業主心態強硬，叫價未見顯著減幅，令

二手交投陷拉鋸狀態。他續稱，近日市場憧憬美國於下半年減息，無疑為淡靜市況帶來利好因素

，加上６月將有新盤部署開售，望刺激部分購買力續釋放，預料焦點落於一手市場，二手成交則

續現價高量跌。



＊利嘉閣料交投可望持續回升＊



綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在剛過去的周末日（６月８至６月９日）十大指標屋苑累錄

６宗二手買賣個案，較對上周末的３宗增加１００％；而三天端午節假期，十大指標屋苑亦只有

６宗買賣，較去年同期的１７宗急挫６５％。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，中美貿易戰未有惡化，而且業主態度略有軟化，陸續有買家入

市，故周末十大指標屋苑交投有所回升。另外，廖氏認為，市場憧憬月底在日本舉行的Ｇ２０峰

會上，中美領導人有機會會晤或將帶來利好消息，故假日十大屋苑交投可望持續回升。（ｃｌ）

