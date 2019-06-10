《經濟通通訊社１０日專訊》有媒體報道港交所（００３８８）前高層疑涉貪，聯同保薦人
及律師行於審批ＩＰＯ的過程中涉「不當審批」，涉嫌自製「綠色通道」批不合格ＩＰＯ上市。
港交所主席史美倫在出席財新峰會後被記者追問是否有高層自製「綠色通道」時表示，不回
應媒體對個別案件的猜測，內部有既定流程及機制，並會不時作出檢視。（ｊｏ）
10/06/2019 14:39
史美倫不回應對前港交所高層涉嫌自製綠色通道的猜測
《經濟通通訊社１０日專訊》有媒體報道港交所（００３８８）前高層疑涉貪，聯同保薦人
及律師行於審批ＩＰＯ的過程中涉「不當審批」，涉嫌自製「綠色通道」批不合格ＩＰＯ上市。
港交所主席史美倫在出席財新峰會後被記者追問是否有高層自製「綠色通道」時表示，不回
應媒體對個別案件的猜測，內部有既定流程及機制，並會不時作出檢視。（ｊｏ）
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