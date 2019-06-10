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10/06/2019 15:13

【本港經濟】貿發局調低今年香港出口增長預測至２％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》貿發局宣布，鑒於部分主要經濟體增長放緩，以及受中美貿易
摩擦影響，將今年全年香港出口價值增長額預測由５％下調至２％。
　　貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻表示，今年第二季貿發局出口指數下跌１﹒９至
３７﹒３，反映港商普遍審慎及看淡前景，但她指該指數雖然連續四季收縮，但今季跌幅相對輕
微，反映情況趨於穩定。不同行業中，機械最被看好（３８﹒９），其次為珠寶（３８﹒２）及
電子（３７﹒８），玩具則大幅跌９﹒４點至３２。出口市場方面，港商對日本及內地市場較有
信心，而對歐盟及美國市場則較為審慎，港商面對的壓力主要是訂單下跌以及被壓價。應對中美
貿易摩擦，過半受訪港商會採取分散市場的措施，近三成則會改變產品原產地以及轉移生產採購
基地。　　
　　貿發局研究總監關家明指出，是次調整到２％，主要因為面對主要出口市場如美國和日本的
出口皆有下跌，當中美國市場出口下跌高達１１％，但新興市場如東盟，拉丁美洲及中東表現不
錯，出口有雙位數上升，互補後總體全年仍保持增長。
　　他補充指，不排除再下調出口指數，不僅因為美國可能再對３２５０億美元中國貨物加徵關
稅，而且未來加徵範圍可能更廣，稅率可能更高，甚至可能有非關稅手段。他強調經濟被作為政
治談判籌碼，所以負面影響可能很大。（ｔｆ）

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