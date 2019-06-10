【貿易開戰】貿發局：貿戰牽連主要供應鏈，惟對港科技產業影響微

《經濟通通訊社１０日專訊》貿發局將今年香港出口增長預測由５％下調到２％，主要因為

中美貿易影響及全球主要經濟體下行。貿發局研究總監關家明表示，中美貿易戰影響不僅影響中

美及香港市場環境，亦對全球主要供應鏈中的國家帶來負面影響，例如香港電子行業供應鏈中，

有大部分倚靠香港對南韓及台灣的入口貿易，有關國家亦會受牽連。



＊香港作為獨立關稅區，科技產品出口限制較內地少＊



被問中美貿易會否引發出口業裁員，關家明指廠家措施主要為分散生產地及市場，搬廠主要

因為生產地成本及環保問題，中美貿易只是加快此過程，並非起源。他亦指出，廠家另一個應對

措施，則是在關稅差異加大的情況下，對生產來源分類要求更嚴謹。

關於貿易戰中香港科技產品的出口限制，關家明表示，香港作為獨立關稅區，出口所受限制

相對內地較少。他預計雖然未來科技產品出口較為敏感，香港亦有國際接納的做法以滿足輸出及

輸入國的管制要求。因此原因，他認為若沒有新的管制，大灣區發展中的技術交流並不受影響。



＊內地玩具消費升級，新科技玩具廣受歡迎＊



據貿發局調查數據顯示，內地玩具市場消費力上升，家庭平均月收入較２０１４年上升

７８％至２６００１元人民幣，而玩具消費總額則大幅升１４３％。家長購買玩具普遍因為重視

下一代教育，並認為玩具有培養孩子能力、智力及性格等作用，新科技玩具ＳＴＥＭ尤其受家長

歡迎。調查結果顯示，線上渠道及線下玩具專賣店是家長主要購買途徑，玩具廠商若要進入內地

市場，宜兼顧線上線下銷售宣傳渠道。（ｔｆ）

