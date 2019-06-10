《經濟通通訊社１０日專訊》金管局公布，於２０２０年到期的銀色債券系列的第四次派息
率為２﹒４３厘。債券的第四個付息日為６月２４日。（ｃｌ）
10/06/2019 17:00
【銀色債券】金管局：２０２０年到期銀債第四次派息２﹒４３厘
《經濟通通訊社１０日專訊》金管局公布，於２０２０年到期的銀色債券系列的第四次派息
率為２﹒４３厘。債券的第四個付息日為６月２４日。（ｃｌ）
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