《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述知情人士表示，阿里巴巴計劃在未來數周向港交所提
交正式上市申請，已經選擇中金公司和瑞信牽頭負責其香港股份發行工作。
知情人士稱，雖然阿里巴巴尚未敲定具體的籌資目標，但此次發行可能籌集高達２００億美
元資金，這一規模將是香港２０１０年以來最大規模的股票發行。
此次交易可能會鞏固香港作為中國科技股上市目的地的地位，並在阿里巴巴與美團點評大打
外賣與旅遊補貼戰之際，提升阿里巴巴的現金儲備。
阿里巴巴於２０１４年棄港赴美上市，是次計劃以第二上市方式回歸香港。（ｂｉ）
10/06/2019 18:38
【新股上市】傳阿里巴巴未來數周提交港上市申請，籌資二百億美元
《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述知情人士表示，阿里巴巴計劃在未來數周向港交所提
交正式上市申請，已經選擇中金公司和瑞信牽頭負責其香港股份發行工作。
知情人士稱，雖然阿里巴巴尚未敲定具體的籌資目標，但此次發行可能籌集高達２００億美
元資金，這一規模將是香港２０１０年以來最大規模的股票發行。
此次交易可能會鞏固香港作為中國科技股上市目的地的地位，並在阿里巴巴與美團點評大打
外賣與旅遊補貼戰之際，提升阿里巴巴的現金儲備。
阿里巴巴於２０１４年棄港赴美上市，是次計劃以第二上市方式回歸香港。（ｂｉ）
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