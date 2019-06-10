【新股上市】傳阿里巴巴未來數周提交港上市申請，籌資二百億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》外電引述知情人士表示，阿里巴巴計劃在未來數周向港交所提

交正式上市申請，已經選擇中金公司和瑞信牽頭負責其香港股份發行工作。

知情人士稱，雖然阿里巴巴尚未敲定具體的籌資目標，但此次發行可能籌集高達２００億美

元資金，這一規模將是香港２０１０年以來最大規模的股票發行。

此次交易可能會鞏固香港作為中國科技股上市目的地的地位，並在阿里巴巴與美團點評大打

外賣與旅遊補貼戰之際，提升阿里巴巴的現金儲備。

阿里巴巴於２０１４年棄港赴美上市，是次計劃以第二上市方式回歸香港。（ｂｉ）

