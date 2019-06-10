《經濟通通訊社１０日專訊》森信紙業集團（００７３１）發盈警，預料截至今年３月３１
日止年度，集團除稅前盈利按年錄得減幅不超過約４６％，此乃歸因於投資物業公平價值收益減
少。集團２０１８年度除稅前盈利約２﹒４億元。
根據估值師之初步估值工作，預期投資物業公平價值收益由２０１８年度之１﹒４３億元減
至截至２０１９年度之約３１００萬元。公平價值變動為非現金項目並將不會影響集團之現金流
量及業務經營。
年度業績將於可行性下盡快公佈。（ｂｎ）
10/06/2019 12:11
【企業盈警】森信（７３１）料全年稅前盈利按年跌最多４６％
《經濟通通訊社１０日專訊》森信紙業集團（００７３１）發盈警，預料截至今年３月３１
日止年度，集團除稅前盈利按年錄得減幅不超過約４６％，此乃歸因於投資物業公平價值收益減
少。集團２０１８年度除稅前盈利約２﹒４億元。
根據估值師之初步估值工作，預期投資物業公平價值收益由２０１８年度之１﹒４３億元減
至截至２０１９年度之約３１００萬元。公平價值變動為非現金項目並將不會影響集團之現金流
量及業務經營。
年度業績將於可行性下盡快公佈。（ｂｎ）
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