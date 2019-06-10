【企業盈警】森信（７３１）料全年稅前盈利按年跌最多４６％

《經濟通通訊社１０日專訊》森信紙業集團（００７３１）發盈警，預料截至今年３月３１

日止年度，集團除稅前盈利按年錄得減幅不超過約４６％，此乃歸因於投資物業公平價值收益減

少。集團２０１８年度除稅前盈利約２﹒４億元。

根據估值師之初步估值工作，預期投資物業公平價值收益由２０１８年度之１﹒４３億元減

至截至２０１９年度之約３１００萬元。公平價值變動為非現金項目並將不會影響集團之現金流

量及業務經營。

年度業績將於可行性下盡快公佈。（ｂｎ）

