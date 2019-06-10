《經濟通通訊社１０日專訊》上諭集團（０１６３３）發盈警，預期截至２０１９年３月底
止年度將錄得虧損淨額，去年同期則錄虧損約２５７０萬元。集團預期錄得虧損淨額之主要原因
為承造的項目之整體毛利率下降；及集團資產減值撇銷及╱或呆賬及應收款項撥備。（ｋｙ）
10/06/2019 16:47
【企業盈警】上諭料錄年度虧損淨額，毛利率跌及資產減值撇銷等致
《經濟通通訊社１０日專訊》上諭集團（０１６３３）發盈警，預期截至２０１９年３月底
止年度將錄得虧損淨額，去年同期則錄虧損約２５７０萬元。集團預期錄得虧損淨額之主要原因
為承造的項目之整體毛利率下降；及集團資產減值撇銷及╱或呆賬及應收款項撥備。（ｋｙ）
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