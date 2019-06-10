【大灣區】佳兆業料買地開支２８０億人幣，土地價值被嚴重低估

《經濟通通訊社１０日專訊》佳兆業集團（０１６３８）首席財務官劉富强於深圳出席大灣

區媒體考察團時表示，集團在舊改方面具有優勢，因集團的土地很大部分是通過舊改獲得，而從

舊改獲得的土地其成本較招拍掛土地成本為低，又指集團土地價值被「嚴重低估」。



＊土地價值被「嚴重低估」，料今年買地開支料２８０億＊



他解釋，因按會計準則，這些舊改土地按成本入帳時，其價值遠低於招拍掛土地按市值入帳

。他補充，截至去年底，集團持有１１９個未計入土儲的舊改項目，這些項目會在短、中、長期

轉化，從而穩定供地。

早前集團指今年全年的合約銷售額目標為８７５億元（人民幣．下同），他表示，首４個月

的合約銷售額表現符合預期，而銷售進度與工期、排貨及取得預售證時間有關，目標所指的

８７５億，當中有３５％是預期在今年上半年實現，另外６５％則是在今年下半年實現。而以現

金流口徑計算，料今年買地開支為２８０億元。



＊大灣區為未來發展重點，以深圳及廣州為主＊



他表示，集團未來發展重點將會集中在大灣區，在銷售、土地儲備或收購土地等，大灣區將

繼續是發展重點，現時集團擁有佔地面積約３０００萬平方米舊改項目尚未納入土地儲備（未計

容積率），當中９９﹒５％也位於大灣區，而在大灣區中，則以深圳和廣州為主，其舊改項目佔

地面積分別為９５４萬平方米和９５１萬平方米，目前目標為每年轉化８０萬平方米舊改項目土

地進入土地儲備，另外集團在長三角、華中、華西及環渤海等地亦有布局。



＊首６個月大灣區新增可售資源料約６００億＊



佳兆業集團行政總裁麥帆表示，預料今年首６個月累計於大灣區新增可售資源為約６００億

元。而最近佳兆業集團首筆長租公寓資產支援計劃獲批，麥氏表示，目標於今年在一線及二線城

市提供１萬間公寓，並指長租公寓回本周期平均５至６年，而翻新需約７至８年。

集團又表示，位於深圳福田的舊改項目佳兆業金融中心，將用作甲級寫字樓及大型商業購物

中心，佔地１﹒４萬平方米，建築面積１４﹒２萬平方米，其中建築面積約３萬平方米用於商業

用地，１０萬平方米用於辦公用地，預計於２０２１年投入使用。另外，集團的舊改項目深圳鹽

田佳兆業城市廣場，佔地面積１７萬平方米，建築面積６９萬平方米，將於今年第３季推售第三

期。（ｂｎ）

