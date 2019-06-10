【大灣區】佳兆業：目前美債還本付息壓力不大，境外借款佔３８％

《經濟通通訊社１０日專訊》佳兆業集團（０１６３８）首席財務官劉富强於深圳出席媒體

考察團表示，集團目前在美元債方面的還本付息壓力不大，截至２０１８年底，集團境外借款佔

總借款３８％，而集團有７１億美元債，當中有４９億美元債將在２０２２年或之後到期，同時

亦於今年預留１２﹒５億美元作還本付息及回購部分美債。



＊加快銷售回款，透過境內外融資降低融資成本＊



他指，在償還美元債息方面會以美元償還，以迴避因人民幣貶值而造成匯兌損失，集團亦有

５億美元的對沖額度來應對人民幣貶值，但集團認為在現時的利率環境下「太貴做ｈｅｄｇｉｎ

ｇ（對沖）」，他表示，目前境外債成本較今年２月低，發債年期亦增加至３﹒６７年，集團希

望延長境外債務的還款期，降低發行成本，繼而提升利潤空間。

集團今年淨負債率目標是降至低於２００％，他表示，將會使用以下方法來減負債，包括提

升銷售、加快銷售回款並以此還債，亦會增項目層面的合作開發，減少前期資金投入和積極拓展

境內外融資渠道，降低融資成本。



＊料深圳樓價不會大升，深圳佳兆業東門項目第三季開盤＊



對於深圳樓市的看法，他預期未來樓市不會大幅上升，亦不會大幅下降，將維持穩定水平，

他認為去年政府對樓市的六限是有效控制樓市的措施，但深圳樓盤的平均售價仍有輕微上升，而

深圳亦有剛性需求，深圳人口淨流入，還有華為、大疆和騰訊（００７００）等高科技企業的技

術總部也落戶深圳，但預期樓價不會大升，因當地政府想樓價「健康」。

佳兆業集團表示，深圳佳兆業東門項目，佔地面積６０００平方米，建築面積５萬平方米，

預計將於今年第三季度開盤。（ｂｎ）

