【企業盈警】衍生集團（０６８９３）料全年錄綜合虧損

《經濟通通訊社１０日專訊》衍生集團（０６８９３）發盈警，預計本年度錄得綜合虧損，

對比去年同期錄得綜合虧損約７２０萬元，由於持有之交易性投資（上市的股本證券）之股價於

本年度錄得重大下跌而產生公平價值虧損約１０２０萬元。

公司表示，料將於今年６月底刊發之年度業績公告。（ｂｎ）

