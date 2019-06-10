《經濟通通訊社１０日專訊》衍生集團（０６８９３）發盈警，預計本年度錄得綜合虧損，
對比去年同期錄得綜合虧損約７２０萬元，由於持有之交易性投資（上市的股本證券）之股價於
本年度錄得重大下跌而產生公平價值虧損約１０２０萬元。
公司表示，料將於今年６月底刊發之年度業績公告。（ｂｎ）
10/06/2019 18:00
【企業盈警】衍生集團（０６８９３）料全年錄綜合虧損
《經濟通通訊社１０日專訊》衍生集團（０６８９３）發盈警，預計本年度錄得綜合虧損，
對比去年同期錄得綜合虧損約７２０萬元，由於持有之交易性投資（上市的股本證券）之股價於
本年度錄得重大下跌而產生公平價值虧損約１０２０萬元。
公司表示，料將於今年６月底刊發之年度業績公告。（ｂｎ）
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