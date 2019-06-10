《小傳日記》神州出口勝預期，魚缸突破喜高飛！

《小傳日記》長假期返到嚟魚缸一片歌舞昇平，難怪嘅之前幾項技術指標，已經顯示魚缸屬

嚴重「超賣」嘅水平，而且睇埋消息面，花旗國又同墨西哥達成協議表示唔會徵收關稅，而財長

努欽同人行行長易綱會面之後，都話如果貿談有進展，侵侵可能放寬華為制裁，鼓動到今日一眾

缸友都買定啲貨。

今日（７日）魚缸開市已經重返二萬七關口同十天線（約２７１０３），高開２４１點報

２７２０６點，其後雖然曾經收窄到升１８９點，不過因為神州出口嘅數據意外重回正數，增長

１﹒１巴仙，比「孖屐」預期嘅下跌３﹒８巴仙為佳，所以魚缸其後愈升愈有，最高見過

２７６０６點急升６４１點，收復埋廿天線（約２７４９８），最終喺大部份魚毛齊齊造好下，

恆指今日收２７５７８點，升６１３點或逾２巴仙，全日成交９１９﹒４８億銀增加三成七。國

貨收報１０５２６，升１９２點或近２巴仙。

Ａ場同樣造好，上證收報２８５２，升２４點或升近１巴仙，全日成交１６２４﹒９０億

人仔。

大隻藍戰士方面全面醒神，好似再獲得兩個遊戲版號嘅ＱＱ（００７００）今日股價大漲近

４巴仙，報３４３銀；ＡＩＡ（０１２９９）獲大摩維持９１銀「他屐」同「增持」評級，全日

升近３巴仙，報７６﹒３銀；魚缸反彈，生發發（００３８８）表現當然超班，全日亦升近

３巴仙，報２５８銀；大象（００００５）都升逾１巴仙，報６５﹒２５銀。



＊匯證升評級金沙升勢急，銀保監出手內險向上走＊



賭佬有追捧，美高梅（０２２８２）抽高６巴仙，報１２﹒２４銀。永利馬交

（０１１２８）彈高近半成，報１６﹒４銀。匯證發表報告，上調金沙（０１９２８）評級，由

「ｈｏｌｄ貨」升至「買貨」，「他屐」維持４４﹒５銀，該股全日升近７巴仙，報３７﹒３銀

。銀娛（０００２７）亦飆７巴仙，報５０﹒１５銀，係全日最叻嘅藍戰士。新濠

（００２００）揚３巴仙，報１６銀。澳博（００８８０）漲約４巴仙，報９﹒０１銀。

銀保監表示，會積極研究提高保險權益類資產嘅監管比例。而總體方向喺審慎監管嘅原則下

，畀保險大佬更多投資自主權，希望佢地更好咁發揮保險資金長期投資、價值投資優勢，提高證

券投資比重，促進資本「孖屐」長期穩定健康發展。所以神州保險佬今日當然走高，國壽

（０２６２８）升逾３巴仙，報１８﹒２４銀。太平（００９６６）彈高近４巴仙，報２０﹒０

５銀。中財險（０２３２８）、新保（０１３３６）及平安（０２３１８）別揚超過２巴仙，分

別報８﹒３５銀、３５銀及８７﹒２銀。



＊手機設備佬舜宇被當寶，成本或要升５Ｇ佬仍醒＊



除咗財長話華為禁令可以放寬，有指花旗國行政管理，兼預算局署理局長沃特上星期二

（４日）遞信畀副總統彭斯，同埋９個國會成員，要求暫緩執行華為禁令嘅關鍵條款，又表示企

業都需要時間適應有關限制措施，令到今日香江一眾手機設備佬都有得抖吓氣，可以彈一彈。舜

宇（０２３８２）抽高約７巴仙，報７２﹒１５銀。比亞迪電子（００２８５）升６巴仙，報

１０﹒９２銀。華顯光電（００３３４）大升７巴仙，後者報０﹒６１銀。丘鈦（０１４７８）

飆近一成五，報６﹒２８銀。

全球移動通信系統協會發表行業分析報告就話，禁止從神州供應商買入通信設備，會令歐洲

５Ｇ網絡成本增加約５５０億歐元（約４８８５億銀），並會導致有關技術推出延遲１８個月左

右。５Ｇ相關佬仍隨「孖屐」普漲，其中中興（００７６３）大漲逾７巴仙，報２１﹒５銀；

摩比發展（００９４７）升近６巴仙，報１﹒１１銀。京信通信（０２３４２）踢高約７巴仙，

報１﹒７１銀。中通服務（００５５２）同熊貓電子（００５５３）分別揚逾３巴仙，前者報６

﹒１９銀，後者則報２﹒７９銀。鐵塔（００７８８）就升近２巴仙，報１﹒９４銀。但都有人

跌嫁，好似普天通信（０１７２０）就仆低一成，報１﹒７９銀。

三隻中資電訊商就兩跌一升，其中神州移動（００９４１）跌半巴仙，報７０﹒０５銀，做

埋表現最差藍戰士，中電信（００７２８）亦跌逾１巴仙，報３﹒９６銀；中聯通（００７６２

）就升近１巴仙，報８﹒４５銀。



＊內房派成績融創好招積，中港魚缸漲神州券商強＊



神州內房佬今日都派上個月嘅成績表，當中融創（０１９１８）５月合同銷售金額有

４４３﹒８億人仔，按年鏟高１６巴仙，今日醒神鏟高近６巴仙，報３４﹒９５銀。遠洋

（０３３７７）５月協議銷售額亦有近１０１﹒１億人仔，按年踢高四成，埋單踢高逾３巴仙，

報３４﹒９５銀。禹洲地產（０１６２８）５月合約銷售金額５１﹒５１億人仔，按年鏟升逾

２５巴仙，埋單漲近９巴仙，報３﹒８１銀。其他內房佬都跟升，合景泰富（０１８１３）省鏡

升近半成，報８﹒３２銀。世房（００８１３）硬淨漲逾４巴仙，報２２﹒６銀。碧桂園

（０２００７）上個月銷售跌近半成，不過今日仍然揚逾４巴仙，報１０﹒９８銀。

神州香江兩地魚缸都狂踩油，「孖屐」風險胃納擴張，加上預計內險可以為Ａ場帶嚟

８０００億資金，神州金融資產佬當然普遍醒神啦！中信証券（０６０３０）鏟高近３巴仙，報

１４﹒２６銀。廣發証券（０１７７６）踢高近２巴仙，報８﹒８９銀。華泰六八八六

（０６８８６）生猛彈２巴仙，報１２﹒２２銀。祖國銀河（０６８８１）有撐實升逾１巴仙，

報４﹒１３銀。海通證券（０６８３７）省鏡漲逾１巴仙，報８﹒０２銀。請請！



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