【華為風波】富瑞：美封殺華為，因５Ｇ萬物互聯

美國對華為禁運令其成為中美角力「磨心」，市場憂慮中國乃至全球５Ｇ推進放緩。富瑞電

訊行業研究部主管李裕生接受專訪時指，美國封殺華為產品更多出於國家安全考慮，即使中美達

貿易協議，美國未必撤回對華為禁令。

相較以往通信技術，５Ｇ擁有高速傳輸、低時延、萬物互聯等特徵。李裕生指，正是５Ｇ萬

物互聯特性觸發國家安全憂慮，若中國設備商在全球市佔愈來愈大，美國等國家擔憂其及盟友的

軍事和情報受到威脅，華為事件未必因為貿易戰，但特朗普利用事件在貿易談判佔據上風。



＊中國專利多仍依賴美零部件＊



華為遭封殺令５Ｇ發展前景未明，李裕生稱，雖然中國企業擁有相當份額５Ｇ專利，但對美

國零部件商仍有一定程度依賴。美國在無線傳輸及半導體技術領先，中國雖近年發力半導體技術

，但其無線傳輸和芯片設計軟件仍主要來自美國公司。

他指，美國執行華為禁令的嚴格程度成為未來５Ｇ發展一大變數，若美嚴格執行，台積電

（台：２３３０）未必能為華為生產芯片，華為將無法交付５Ｇ設備，從而中國乃至全球５Ｇ發

展將會延遲；但若美國寬鬆執行，亦即禁令不會波及中興（００７６３）及大唐電信，中國或可

續推進５Ｇ，但規模將縮。



＊工業應用上軌道需更長時間＊



國家工信部上周正式發放５Ｇ牌照，出乎市場預期。李裕生稱，按原先時間表，今年將先發

５Ｇ臨時牌照，營運商隨後組建試驗網並進行預商用，明年正式商用。但現時內地加速發牌，或

因政府認為營運商５Ｇ建設有延遲，盼通過牌照發放對營運商施加壓力，同時亦作為中方「絕不

低頭」的政治姿態。他續指，由於國際５Ｇ獨立組網標準尚未推出（見另文──「國際５Ｇ標準

或無法出台」），５Ｇ將率先向消費者市場開放，工業應用需更長時間上軌道。

近期資金湧５Ｇ板塊，李裕生認為，未來行業仍面臨技術、政治、營運商決策等不確定因素

，料板塊波動，籲投資者謹慎。《香港經濟日報》

