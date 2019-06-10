【貿易開戰】景順：中美不太可能在Ｇ２０會議上達成實質貿易協議

《環富通基金頻道１０日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭就中美貿易局勢和聯儲局

政策立場發表最新評論道，聯儲局主席鮑威爾上周二（４日）表示，倘若貿易戰進一步影響美國

和環球經濟，當局將對減息持開放態度。這是鮑威爾首次表示聯儲局已準備「採取適當行動」。

美國總統特朗普和中國國家主席習近平不太可能在本月尾於大阪舉行的Ｇ２０會議上達成任

何實質的貿易協議，但預期兩位領導人均對恢復貿易談判持樂觀態度。目前，雙方料將於短期內

繼續各自推出反制措施，但一旦關稅開始對環球增長產生負面影響，應有助緩解僵局。

儘管中國風險資產投資者可預期貿易戰的經濟影響將為市場帶來短期波動，但長遠的經濟增

長動力仍然存在。

中國Ａ股最近被納入ＭＳＣＩ明晟新興市場指數於２％的水平，至２０１９年１１月更將提

升至４％。北京亦快將公布合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）開放市場措施的最終方案。

我認為北京將繼續致力開放金融市場，最終的ＱＦＩＩ方案將有助外國投資者更容易進入本

地債券和股票市場，以及新股認購、股本回購、指數期貨等投資產品。

由於宏觀環境前景不明朗，我預計風險資產將持續波動。然而，在這種有利市場的低利率環

境下，股票的表現仍會勝於固定收益產品。

對理性的投資者而言，在這種環境下，任何大幅度的市場下跌都為風險資產提供了適時的買

入機會。（ｈｏ）

